Samsung ostatni raz zaktualizuje te smartfony. Na liście dużo popularnych modeli

Wsparcie dla smartfonów ze strony producentów nie trwa wiecznie. W tym roku One UI 7, czyli najnowsza wersja systemu oparta na Androidzie 15, będzie ostatnią wersją systemu dla całego zestawu urządzeń. Oto one.

Nowe flagowce Samsunga oferują kilka lat wsparcia aktualizacjami, co jest fenomenalną wiadomością dla użytkowników ich smartfonów. I choć oczekiwanie na One UI 7 przeciąga się w nieskończoność, to wciąż ma ono trafić na cały zestaw popularnych modeli smartfonów i tabletów koreańskiego giganta.

Jednak dla części lubianych modeli będzie to ostatnia duża aktualizacja systemowa -- później ich użytkownicy będą mogli liczyć wyłącznie na poprawki związane z bezpieczeństwem i ew. stabilnością. Nic więcej. Oto lista modeli, dla których ostatnim dużym systemem będzie Android 15!

Smartfony i tablety Samsunga dla których One UI 7 z Android 15 będzie ostatnią dużą aktualizacją

W zależności od modelu - Samsung obiecuje różny czas wsparcia dla swoich urządzeń. Na najwięcej aktualizacji mogą liczyć, rzecz jasna, najdroższe z modeli - czyli flagowce. Średnia i niższa półka nie ma aż tak dużo szczęścia i wsparcia, ale mimo wszystko coraz więcej producentów radzi sobie naprawdę dobrze w kwestiach aktualizacji sprzętów. Serwis Gizmochina w oparciu o obietnice aktualizacji przygotował listę produktów, dla których Android 15 - a zatem One UI 7 - będzie ostatnią dużą aktualizacją. Prezentuje się ona następująco:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M14

Samsung Galaxy M14 5G

Samsung Galaxy F14

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro.

Jak widać - nie jest zbyt pokaźna, a flagowcami na niej są modele które debiutowały w styczniu 2021 roku. Podobnie sprawy mają się ze składakami. Dla niższej półki nie wygląda to jednak aż tak pięknie, ot chociażby Galaxy A14 miał premierę w 2023 roku, czyli raptem dwa lata temu. Ale niestety, niektóre przywileje zarezerwowane są dla najlepszych modeli. Poza płaceniem za znacznie lepsze podzespoły, klienci płacą także za inne bonusy -- w tym właśnie znacznie więcej lat dostępu do najnowszego systemu. A co za tym idzie: najnowszych opcji, które w swoich laboratoriach specjaliści z Samsunga przygotowują dla użytkowników ich urządzeń. Ale spokojnie: poza nimi wciąż jeszcze będzie można liczyć na wszelkie nowinki związane z kwestiami bezpieczeństwa. Pod tym względem Samsung powinien zapewniać aktualizacje jeszcze przez co najmniej kilka dodatkowych lat, jeśli faktycznie zajdzie taka potrzeba.

Niestety, wciąż nie wiadomo jeszcze jak długo przyjdzie użytkownikom czekać na aktualizację dla One UI 7. Samsungowi idzie to wyjątkowo wolno. Na tyle, że coraz częściej słychać głosy rozczarowania i niezadowolenia, że tak długo to trwa.