Jeśli nowy telewizor, to tylko ten. W Polsce to król sklepowych półek

Jakie telewizory Polacy najchętniej widzą w swoim domu? Małe czy duże? A może trochę starsze? Polakom nowe technologie nie są obce i chętnie w nie idą, czy tak też to wygląda na rynku TV?

Okazuje się, że Samsung ma powody do radości. Miniony rok należał do telewizorów wykorzystujących technologię kropek kwantowych. To właśnie telewizory z tą technologią znalazły się wśród dziesięciu najchętniej kupowanych modeli w Polsce, zaś w górnej piątce, dominuje wyraźnie jedna firma.

Polacy stawiają na wysoką jakość obrazu

Według danych firmy badawczej GfK, wśród dziesięciu najchętniej kupowanych modeli w Polsce aż pięć to telewizory Samsung QLED oraz Neo QLED. Cztery z nich zajęły czołowe miejsca i co ciekawe, wyraźnie wolimy więcej, bo aż trzy miały przekątną ekranu 65 cali. Wszystkie zaś łączyło więcej niż tylko firma, każdy z pięciu telewizorów Samsunga, wykorzystywał technologię kropek kwantowych, która najwyraźniej podbiła polskie serca.

Samsung

Technologia kropki kwantowej jest obecna w telewizorach Samsung od 2017 roku. To właśnie wtedy firma wkroczyła na drogę QLED i coraz doskonalszej jakości obrazu. Czyniąc wizytówką serii wysokie natężenie kolorów i ponad miliard odcieni barw, których głębie można dostrzec niezależnie od jasności obrazu. Dzięki temu treść jest bardziej realistyczna, a widzowie mogą się cieszyć czymś wyjątkowym. Kolejny przełom przyniosła seria Neo QLED, wprowadzona w 2021 roku, wykorzystująca diody mini LED. Poprawiła ona precyzję podświetlenia ekranu, co wpłynęło na lepszy kontrast i głęboką czerń.

Według Grzegorza Stanisza, szefa sprzedaży i marketingu dywizji RTV Samsung Polska, w 2025 roku modele z kropką kwantową mogą stanowić już 50% rynku. Potwierdzeniem ich jakości są certyfikaty True Cinema Black i HDR Brightness Accuracy od niemieckiego instytutu VDE. Firma także się chwali docenieniem kropek kwantowych przez świat nauki. W 2023 roku Nagroda Nobla w dziedzinie chemii trafiła do trzech badaczy, którzy odkryli te najmniejsze cząstki w nanotechnologii.

Samsung

Oprócz jakości obrazu Samsung dba o bezpieczeństwo użytkowników. Technologia Samsung Knox, znana z urządzeń mobilnych, chroni Smart TV przed cyberatakami, zabezpieczając aplikacje, płatności i dane użytkowników. Kropka kwantowa to przyszłość telewizorów – zarówno pod względem jakości obrazu, jak i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W ten sposób producent zapewnia użytkownikom nie tylko komfort i nowoczesne funkcje, ale i spokój w zakresie cyberataków.

Źródło: Samsung, informacja prasowa