Samsung Galaxy S25 i S25+. Największa wydajność w historii

Konstrukcja – wytrzymała stagnacja

Pod względem wizualnym seria S25 nie przynosi powiewu świeżości. Ponownie mamy do czynienia z wyświetlaczami o przekątnej 6.2 cala i 6.7 cala (FHD+ w S25 i QHD+ w S25+), zatopionymi w korpusie o takim samym designie, jak w S24 – jest prosto i kanciasto, choć w gruncie rzeczy dość zgrabnie. S25 i S25+ wykonano z wytrzymałego aluminium – Samsung nazywa je wręcz pancernym – bez domieszki tytanu w ramkach, które zostały zarezerwowane dla modelu Ultra. Oba modele cechują się klasą wodoodporności IP68.

Reklama

Najpotężniejszy chipset w historii Galaxy

Motorem napędowym serii S25 jest procesor Snapdragon 8 Elite, który ma zapewnić wzrost wydajności o 40% w przetwarzaniu neuronowym (NPU), 37% w przetwarzaniu danych (CPU) i 30% w przetwarzaniu grafiki (GPU) w porównaniu do poprzedniej generacji. Samsung chwali się, że Qualcomm dostosował procesory specjalnie pod nowych członków rodziny Galaxy, dzięki czemu seria S25 może pozwolić sobie na wydajne przetwarzanie obrazu w module ProScaler z AI, poprawiając jakość skalowania wyświetlanego obrazu o 40%.

Snapdragon 8 Elite dla Galaxy jest również wyposażony w Vulkan Engine i ulepszony Ray Tracing, który zapewnia płynniejszą i bardziej realistyczną rozgrywkę mobilną.

Galaxy AI stawia na naturalne interakcje

Samsung twierdzi, że seria S25 to pierwszy krok w realizacji autorskiej wizji zmiany sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję ze swoim smartfonem. Wszytko dzięki AI, które pomaga nowym urządzeniom w interpretowaniu tekstu, mowy, obrazu i filmu, umożliwiając naturalną interakcję. Nowością są narzędzia Now Bar i Now Brief. Ten pierwszy to zawsze widoczne minipaski z aktualnymi zadaniami, a drugi to coś w rodzaju spersonalizowanego planu dnia, korzystającego między innymi z kalendarza, wiadomości, aplikacji zdrowotnej czy galerii.

Galaxy S25 ma być najlepszy dotychczas smartfonem w kwestii rozumienia języka naturalnego i ułatwiania codziennego korzystania z urządzenia dzięki ulepszonym funkcjom Circle to Search czy AI Select. Usprawnienia AI przekładają się także na możliwości foto.

Aparaty wspierane AI

Zdjęcia robione flagowcami Samsunga do przeciętnych nigdy nie należały, ale w tym roku ma być jeszcze lepiej dzięki możliwościom, jakie daje sztuczna inteligencja.

Aparat ultra-szerokokątny 12 MP

F 2,2, FOV 120˚

Aparat szerokokątny 50 MP

Reklama

F 1,8, FOV 85˚

Aparat z teleobiektywem 10 MP

Zoom optyczny 3x, F 2,4, FOV 36˚

Aparat przedni 12 MP

Reklama

F 2,2, FOV 80˚

Za szczegółowe fotki odpowiada nowa, ultraszerokokątna matryca aparatu 50 MP. Poprawa względem poprzedniego modelu ma być widoczna szczególnie w przypadku pracy w gorszych warunkach oświetleniowych – zarówno w przypadku foto jak i wideo. Galaxy S25 analizuje ruch i czas, by lepiej radzić sobie z zakłóceniami. Silnik ProVisual wykrywa poruszające się i statyczne obiekty co według Samsunga przekłada się na ostrzejszy i czystszy materiał filmowy. Dopełnieniem ma być 10-bitowy zapis HDR, który ma zapewniać czterokrotnie bogatszą ekspresję kolorów w porównaniu z formatem 8-bitowym.

Ciekawym w teorii dodatkiem jest narzędzie do usuwania dźwięku z wideo, izolujące różne kategorie dźwięków – głosy, tłumy, wiatr, muzykę, odgłosy natury – choć w warunkach polowych, czyli w dość tłocznej i hałaśliwej sali ekspozycyjnej, działało do dość kapryśnie. Być może jednak funkcja ta wymaga nieco wprawy.

Bateria i ładowanie

Na tym polu nowe Samsungi nie zachwycają. S25 i S25+ wyposażono kolejno w akumulatory 4000 i 4900 mAh. Urządzenia mają jednak cechować się ulepszonym zarządzaniem energią, dzięki czemu mogą osiągnąć do 30 godzin odtwarzania wideo w przypadku S25+ i do 29 godzin w S25 – to o godzinę dłużej, niż w poprzedniej generacji. Zasilaczem 25 W naładujemy S25 do 50% w pół godziny – S25+ w tym samym czasie naładuje się do 65%, ale przy zastosowaniu ładowarki 45 W. Oba urządzenia obsługują szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Cena i kolory

Galaxy S25 (granatowy, jasnoniebieski, zielony, szary)

12/128 – 3999 zł

12/256 – 4199 zł

12/512 – 4699 zł

Reklama

Galaxy S25+ (srebrny, granatowy, jasnoniebieski)

12/256 – 4999 zł

12/512 – 5499 zł

Premierowa promocja

Samsung przygotował specjalną promocję, dostępną na samsung.pl oraz u partnerów handlowych. W ramach przedsprzedaży można zakupić smartfony Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra w wariancie z podwójną pamięcią w cenie telefonu z mniejszą pamięcią. Przykładowo, model Galaxy S25 (8+256GB) można kupić w cenie wersji (8+128GB). Oferta obowiązuje od 22 stycznia do 6 lutego br.