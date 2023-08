To największa zmiana w Samsungach od lat. Szkoda, że zgapiona

W momencie w którym wiele smartfonów z Androidem ma w gruncie rzeczy podobną konstrukcję i funkcje hardware'owe, producenci mocno stawiają na próbę wyróżnienia się i przyciągnięcia do siebie klientów. Każda firma ma na to inną strategię. Niektóre idą w kompletnie unikatowy desing swoich smartfonów, niektóre natomiast stosują jeden do wielu subbrandów by podkreślić, że są z jednej "rodziny".

Jednak w kwestii rozróżniania telefonów tak samo jak wygląd liczy się UI. W przypadku Androida trwają naprawdę zażarte debaty, który producent w tej kwestii oferuje najlepsze rozwiązania. Niektórzy powiedzą, że jest to MiUI, niektórzy będą fanami ColorOS, fanów dawnego OxygenOS wciąż jest dużo, a i wiele osób nie zmienia telefonów na inne niż Samsung, bo przywykło do OneUI.

Ci jednak będą musieli się mocno przestawić, ponieważ system Samsunga przechodzi właśnie transformację.

Oto nowe OneUI. Wygląda znajomo?

Na Twitterze pojawiły się doniesienia o tym, jak będzie wyglądał nowy interfejs w telefonach Samsunga. Przez ostatnie lata w OneUI nie działo się za wiele, więc jest to największa zmiana jeżeli chodzi o wygląd telefonów marki od lat.

Zmieniło się praktycznie wszystko, od rozmieszczenia ikon, pasków kontroli i kształtu powiadomień, po dodanie nowych "szybkich ustawień" od chociażby Wi-Fi czy Bluetooth. Dla porównania - tak OneUI wygląda obecnie:

Jednocześnie jednak, wszyscy wyraźnie zauważają to, skąd Samsung czerpał w tym wypadku "inspirację". Nowe One UI mocno podbiera pomysły na design od chińskich marek, z mocną inspiracją tym, co dzieje się obecnie w Huaweiu czy też w ColorOS. Czy to dobrze? Ciężko ocenić, ale dla mnie nowy panel z pewnością wygląda dużo bardziej użytecznie od tego, co było wcześniej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawdza się w praktyce, listę telefonów, które dostaną aktualizację możecie znaleźć tutaj.