Już dziś wystartował Allegro Smart! Week - lista kilku ciekawych promocji dla Was

Allegro Smart! Week to same korzyści

Allegro Smart! Week to oczywiście niejako nagroda dla użytkowników Allegro Smart!, którzy już za samo jego wykupienie mogą korzystać z darmowych dostaw do ponad 35 tysięcy punktów odbioru w Polsce i za pośrednictwem kuriera, pod warunkiem zakupu produktów u jednego sprzedawcy na kwotę 40 zł.

To już samo w sobie jest korzyścią, bo sam koszt Allegro Smart! - 49 zł na rok lub 10,99 zł na miesiąc, zwraca się już przy kilku zakupach. Do tego teraz, podczas Allegro Smart! Week uzyskają dostęp do atrakcyjnych promocji, które pojawiać się będą na Allegro w okresie od od 27 września do 3 października.

Co więcej, jeśli do tej pory nie korzystaliście z Allegro Smart! w tym właśnie okresie możecie aktywować go zupełnie za darmo, co uprawni Was do 5 darmowych dostaw, a podczas trwania Allegro Smart! Week bez limitu. To doskonała okazja, by wypróbować tę usługę i jednocześnie skorzystać z ciekawych promocji.

Promocje cenowe na Allegro Smart! Week

W tegorocznej edycji możemy liczyć na upusty rzędu 70% na wiele produktów, ale też nieco mniejsze w popularnych i droższych na co dzień kategoriach, takich jak wyposażenia kuchenne - do 45% taniej, perfumy - do 50%, hulajnogi elektryczne do 27%, elektronika - do 50% smartfony do 45% czy telewizory 20% taniej.

Z pierwszej części Allegro Smart! Week, która potrwa od poniedziałku do środy, wybraliśmy kilka ciekawych promocji, które powinny spotkać się z dużym zainteresowaniem:

Smart!Week od poniedziałku do środy - 27.09 do 29.09 Stara cena Nowa cena Różnica Smartfon Apple iPhone 12 128GB (White) 4 249,00 zł 3 599,00 zł 650,00 zł Xbox S 1 549,00 zł 1 099,00 zł 450,00 zł Ekspres automatyczny De’Longhi ECAM 1 549,00 zł 1 099,00 zł 450,00 zł Smartfon Realme Narzo, 4GB/64GB 649,00 zł 399,00 zł 250,00 zł Odkurzacz Mi Roboot Vacuum Mop Pro White 1 199,00 zł 999,00 zł 200,00 zł

Apple iPhone 12 128GB

Zaczynamy od smartfona iPhone 12. Wersja 128GB kosztuje obecnie w sklepie Apple (już dużej obniżce po niedawnym debiucie iPhone 13 o 600 zł) 3 849,00 zł.

Ceny iPhone w sklepie Apple Cena przed konferencją Nowa cena Różnica iPhone 12 128GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł 600,00 zł

Allegro jeszcze mocniej obniża jego cenę do 3 599,00 zł, czyli taniej o 850 zł od ceny jeszcze na początku września i taniej o 250 zł niż obecna cena w sklepie Apple, ale nie tylko. W popularnych elektromarketach w Polsce nie znajdziecie taniej tego modelu niż w sklepie Apple.

Xbox S

Cena Xbox S została obniżona do 1 099, 00 zł, to również nie lada gratka, bo aktualnie w sklepach do kupienia jest on w kwocie 1 349,00 zł, czyli prawie 300 zł drożej.

Ekspres automatyczny De’Longhi ECAM

Natomiast kolejna pozycja na liście ekspres automatyczny De’Longhi ECAM 23.260 według Ceneo kosztuje obecnie od 1 749,00 zł, a na Allegro Smart! Week do kupienia jest za 1 099,00 zł, czyli prawie aż 700 zł taniej.

Smartfon Realme Narzo, 4GB/64GB

Kolejny smartfon na liście, tym razem z niższej półki, dostępny jest na Allegro za 649 zł, a w promocji na ten tydzień kupicie go za 399 zł, czyli 250 zł taniej.

Odkurzacz Mi Roboot Vacuum Mop Pro

Ostatnia z propozycji to Odkurzacz Mi Roboot Vacuum Mop Pro, który zarówno na Allegro jak i w elektromarketach kosztuje obecnie 1 199,00 zł, a w promocji Allegro Smart! Week 999 zł, czyli 200 zł taniej.

Tak więc jest w czym wybierać, to są konkretne obniżki cen, nie po kilkadziesiąt złotych, a kilkaset, co pozwoli nam na zaoszczędzenie pieniędzy, kupno wybranego produktu i jego darmową dostawę, bez konieczności udawania się do sklepu.

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.