Tech Days w RTV EURO AGD. Poniedziałkowe promocje

W sklepie RTV EURO AGD trwa akcja Tech Days. 10 dni promocji stałej i codziennie zmieniająca się oferta Deal Dnia. Co dziś ciekawego kupicie w niższych cenach?

Wśród promocji Tech Days w sklepie RTV EURO AGD przez cały okres jej trwania (lub do wyczerpania zapasów) nadal kupicie HP Pavilion 16 (model a0030nw). Laptop z 16,1-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli działa pod kontrolą 4-rdzeniowego procesora 10. generacji Intel Core i5 10300H o częstotliwości taktowania na poziomie 2,5 - 4,5 GHz. Wspierany przez 8 GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz wyposażony został w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX™1650 Ti z 4 GB pamięci. Posiada kilka przydatnych złącz: wejście/wyjście audio, LAN, HDMI, dwa porty USB 3.0 / USB 3.1 oraz jedno USB 3.1 Typu C. Za HP Pavilion 16 w ramach promocji Tech Days w RTV EURO AGD zapłacie do 3 października 2999 zł.

Tech Days w RTV EURO AGD. Promocje na sprzęt elektroniczny

A co ciekawego pojawiło się dzisiaj w ramach Deal Dnia? Do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów możecie kupić w promocyjnych cenach laptop HP Pavilion 16 (model a0030nw) w konfiguracji 16 GB RAM, komputer stacjonarny Lenovo IdeaCentre Gaming5 (model 14IOB6), tablet Lenovo TAB M8 i monitor AOC C24G2AE.

HP Pavilion 16 (model a0030nw) w konfiguracji 16 GB RAM. Laptop z 16,1-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli działa pod kontrolą 4-rdzeniowego procesora 10. generacji Intel Core i5 10300H o częstotliwości taktowania na poziomie 2,5 - 4,5 GHz. W tej wersji znajdziecie 16 GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti z 4 GB pamięci. Posiada kilka przydatnych złącz: wejście/wyjście audio, LAN, HDMI, dwa porty USB 3.0 / USB 3.1 oraz jedno USB 3.1 Typu C. Za HP Pavilion 16 w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 3399 zł.

Stacjonarny komputer przygotowany z myślą o graczach Lenovo IdeaCentre Gaming5 (model 14IOB6) zamknięty został w obudowie typu Tower z 6-rdzeniowym procesorem 10. generacji Intel Core i5 10400F taktowanym na poziomie 2,9 - 4,3 GHz. Do tego 16 GB pamięci RAM DDR4 2400 MHz z możliwością rozszerzenia, dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci pozwalająca na przyjemną grę w najnowsze produkcje. Komputer wyposażono m.in. w jedno złącze HDMI, cztery porty USB 2.0, jeden port USB 3.0 Typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 i jedno USB 3.2 Gen 2. Za Lenovo IdeaCentre Gaming5 w promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 5499 zł.

Lenovo TAB M8 to podstawowy tablet z 8-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli działający pod kontrolą układu MediaTek Helio A22 wspieranego przez 2 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia kartą microSD i Andorida 9. W tej wersji kupicie go z łącznością LTE pozwalającą na łączenie się z siecią bez korzystania z Wi-Fi. Za Lenovo TAB M8 w promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 449 zł.

AOC C24G2AE jest 24-calowym zakrzywionym monitorem 16:9 z matrycą VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli charakteryzującym się przede wszystkim odświeżaniem na poziomie 165 Hz, czasem reakcji wynoszącym 1 ms i wsparciem AMD FreeSync. Wyposażony jest w dwa złącza DisplayPort, dwa HDMI, jedno VGA, wejście/wyjście liniowe audio i posiada wbudowane głośniki. Za AOC C24G2AE w promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 799 zł.

Tech Days w RTV EURO AGD. 10 dni promocji

Promocje w ramach Tech Days w sklepie RTV EURO AGD trwają tylko 10 dni. Od 24.09 do 3.10 pojawiać się będą produkty w obniżonych cenach. Są one dostępne przez cały okres trwania akcji. Część produktów będzie jednak dostępna wyłącznie danego dnia. Tak jak wspomniane wyżej komputery, tablet i monitor. Sprawdzajcie strony RTV EURO AGD codziennie - warto polować na przeceniony sprzęt elektroniczny.

Na stronie euro.com.pl produkty znajdujące się w promocji Tech Days oznaczone jako Deal Sezonu kupicie taniej z kodem DEALSEASON2409. Ceny sprzętów oznaczonych jako Deal Dnia obniżycie dziś, 27 września, kodem DEALSDAY2709. Nie musicie ich jednak wpisywać ręcznie. Kody są automatycznie aktywowane po dodaniu przedmiotów do koszyka. Mogą one być również wykorzystane przy zamówieniach telefonicznych dzwoniąc pod numer 855 855 855 (opłata według taryfy operatora) oraz w sklepach fizycznych RTV EURO AGD w godzinach ich funkcjonowania i w czasie obowiązywania kodów.

Wpis powstał we współpracy z RTV EURO AGD