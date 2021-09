Akcja IT Hardware w RTV Euro AGD, sprawdź wtorkowe hity!

Cyklicznie co tydzień w ofercie pojawi się też kilka hitów, czyli produktów nie tylko mocno polecanych, ale dostępnych również w świetnej cenie. Promocja startuje już w ten wtorek, 28 września, a my mamy dla was informacje o najciekawszych ofertach dostępnych w jej ramach.

Komputer Actina 3600 za 4899 zł

Obecnie zakup komputera nie należy do najłatwiejszych, szczególnie jeśli celujecie w maszynę do gier. Ceny podzespołów poszybowały w górę na tyle wysoko, że zakup topowej konfiguracji oznacza często wydatek ponad 10000 zł. Dlatego tym bardziej warto docenić ofertę RTV Euro AGD, w ramach której komputer Actina 3600 dostępny będzie w cenie 4899 zł, o 1100 zł taniej niż normalnie. Urządzenie wyposażone w procesor AMD Ryzen 5 3600 (6 rdzeni), 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 500 GB oraz układ graficzny GeForce GTX 1660 Ti z 6 GB własnej pamięci to doskonała propozycja dla tych, którzy poza pracą chcieliby od czasu do czasu zagrać w jakąś nowszą grę. Gotowy zestaw z systemem operacyjnym Windows 10 w atrakcyjnej obudowie, z odpowiednim chłodzeniem to ciekawa propozycja dla każdego, więc nie ma co zwlekać bo oferta jest ograniczona.

Komputer AIO Acer 24 za 2659 zł

Jeśli natomiast potrzebujecie komputera głównie do pracy i przeglądania Internetu, a dodatkowo nie macie za dużo miejsca na biurku, to świetną propozycją może okazać się model All-in-One. W promocji za jedyne 2659 zł dostępny jest praktycznie gotowy komputer Acer Aspire C24-1650 wyposażony w monitor o przekątnej 24 cale oraz świetne podzespoły. Do dyspozycji mamy tutaj między innymi procesor Intel Core i5-1135G7, 8 GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 256 GB, co z powodzeniem wystarczy do prac typowo biurowych. Dodatkowo w pakiecie mamy wbudowaną kamerkę do wideorozmów z fizycznym wyłącznikiem, a w pudełku znalazła się nawet myszka i klawiatura. Ten zestaw wystarczy wypakować i po kilku minutach związanych z konfiguracją systemu Windows 10 można z niego już korzystać. Pełnoprawny komputer w tej cenie to nie lada gratka.

Monitor Lenovo Y27GQ-20 165 Hz za 1599 zł

Duży monitor z wysoką częstotliwością odświeżania i wsparciem dla technologii G-Sync to dzisiaj marzenie każdego gracza. Taki jest właśnie Lenovo Legion Y27GQ-20, który w promocji RTV Euro AGD został przeceniony o 1000 zł. W zamian za to dostajemy matrycę o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, odświeżanie 165 Hz oraz obsługę technologii G-Sync. Cała konstrukcja monitora jest też bardzo nowoczesna, z wąskimi ramkami wokół ekranu, a użytkownik ma do dyspozycji porty HDMI, Display Port oraz hub USB 3.0/3.1. Legion Y27GQ-20 obsługuje też funkcję pivot (obrót ekranu o 90 stopni) i posiada wbudowane głośniki, co czyni go bardzo uniwersalną propozycją dla każdego gracza. Wasze oczy docenią natomiast technologie Flicker Free (redukcja migotania) oraz Low Blue Light odpowiadającą za redukcję szkodliwego, niebieskiego światła. W tej cenie to świetna propozycja.

Płyta główna Gigabyte B450 AORUS M za 339 zł

Procesory AMD biją w ostatnich miesiącach rekordy popularności, ale sam procesor na nic się nam zda bez odpowiedniej płyty głównej. Ciekawym modelem jest Gigabyte B450 Aorus M dostępny teraz w promocyjnej cenie 339 zł. W tej kwocie dostajemy płytę główną wyposażoną gniazdo AM4 zgodne z większością procesorów z rodziny Ryzen, 4 sloty na pamięci DDR4 (max. 64 GB), aż 6 portów SATA, jedno złącze M.2 NVMe dla dysku SSD oraz wbudowaną kartę sieciową LAN 1 Gbps i kontroler dźwięku. Płyta wyposażona jest też w cały szereg złącz USB 3.1 (w tym również Gen2) oraz wyjścia wideo - HDMI i DVI w razie gdybyście korzystali z procesora z wbudowanym układem graficznym (Ryzen z rodziny G). Warto docenić też fakt, że Gigabyte daje 3 lata gwarancji, którą można rozszerzyć nawet do 5 lat.

Płyta główna Gigabyte H410M H V2 za 249 zł

Dla procesorów Intela możemy natomiast polecić płytę główną Gigabyte H410M H V2, która dostępna będzie w rewelacyjnej cenie 249 zł. To model z podstawką LGA 1200 dla procesorów Intel Core 10. generacji z dwoma slotami dla pamięci DDR4 (max. 64 GB), slotem PCI-Express 16x oraz złączem M.2 NVMe na dysk SSD. Poza tym mamy tutaj chipset Intel H470, 4 porty SATA, 6 portów USB (3.1 i 2.0), a także wbudowany kontroler LAN 1 Gbps oraz dźwięku. Jak za niespełna 250 zł to całkiem niezła propozycja.

Drukarka HP Tank 315 za 799 zł

Drukarka HP Tank 315 to najlepsza propozycja dla tych, którzy dużo drukują i chcą to robić tanio. Model należący do rodziny Tank nie korzysta z dedykowanych i drogich pojemników na tusz, a ma zwyczajnie po boku 4 przegrody, które tylko uzupełniamy odpowiednim atramentem. Tym samym nie musimy co jakiś czas kupować nowych pojemników, często w bardzo wysokiej cenie, a wystarczy, że uzupełnimy atrament we wbudowanych komorach. Dzięki temu koszt druku diametralnie maleje, co w długim terminie oznacza znacznie niższe koszty eksploatacji. RTV Euro AGD będzie oferowało HP Tank 315 za 799 zł.

Dysk przenośny Toshiba USB 3.0 1TB za 179 zł

Przenośne dyski USB okazują się często bardzo przydatnym gadżetem, gdy chcecie np. zabrać do znajomych zdjęcia i filmy z wakacji. Urządzenia wyposażone w interfejs USB 3.0 zapewniają przy tym nie tylko niewielkie rozmiary ale też odpowiednią szybkość transferu i takim właśnie nośnikiem jest Toshiba Canvio Basics 1 TB. Niepozorny, mały, czarny prostopadłościan pomieści 1 TB danych, a wymiary ma niewiele większe niż pudełko zapałek. Za 179 PLN to idealna propozycja.

Kamera EZVIZ TY1 za 99,99 zł

Kamery WiFi cieszą się coraz większą popularnością. Tego typu urządzenia pozwalają nam w prosty sposób stworzyć domowy system monitoringu i to bardzo niewielkim kosztem. EZVIZ TY1 to obrotowa kamera o zakresie ruchu 360 stopni, która nagrywa obraz w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Wyposażona jest w mikrofon, funkcję detekcji ruchu oraz tryb nocny, który zapewnia widok w podczerwieni, nawet w całkowitych ciemnościach. Materiał wideo może być nagrywany na kartę microSD lub przesyłany bezpośrednio do aplikacji na smartfonie. To idealne urządzenie do monitorowania domu albo np. małego dziecka śpiącego w pokoju obok, a w cenie 99,99 zł, jest praktycznie bezkonkurencyjne.

