Tech Days w RTV EURO AGD. Promocje na wtorek

Wśród promocji Tech Days w sklepie RTV EURO AGD przez cały okres jej trwania (lub do wyczerpania zapasów) znajdziecie m.in. laptop HP 15 model eg0312nw. Wyposażony w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli komputer znajduje wszechstronne zastosowanie - od prac biurowych, poprzez przeglądanie sieci i odtwarzanie multimediów. Za prawidłowe jego działanie odpowiada przede wszystkim procesor. To 4-rdzeniowy Intel Core i5 1135G7 11. generacji. Wspierany przez układ graficzny Intel Iris Xe Graphics oferuje częstotliwości pracy w zakresie 2,40 - 4,20 GHz. Do tego 8 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz z możliwością rozszerzenia i dysk SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności 512 GB. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition. Laptop posiada wszystkie niezbędne złącza: wejście/wyjście audio, jedno HDMI 2.0, dwa USB 3.0 / USB 3.1, oraz jedno USB 3.2 Typu C z obsługą DisplayPort i Power Delivery. Za komputer w ramach promocji Tech Days w RTV EURO AGD zapłacie do 3 października 2699 zł.

Tech Days w RTV EURO AGD. Promocje na sprzęt elektroniczny

A co ciekawego pojawiło się dzisiaj w ramach Deal Dnia? Do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów możecie kupić w niższej cenie kupicie laptopa Acer Aspire 5 (model A515-56-5138), płytę główną ASUS PRIME B450M-A II i tablet Huawei MatePad T8.

Laptop Acer Aspire 5 (model A515-56-5138) z 15,6-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli pracuje pod kontrolą 4-rdzeniowego procesora 11. generacji Intel Core i5 1135G7 o taktowaniu 2,4 - 4,2 GHz oferujący zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics. Wspiera go 8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz i dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB. Wyposażono go w szereg portów: wejście/wyjście audio, LAN, jeden HDMI, jeden USB 2.0, dwa USB 3.0 / USB 3.1, jeden USB 3.1 Typu C. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition. Za Laptop Acer Aspire 5 w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 2499 zł.

ASUS PRIME B450M-A II to płyta główna micro ATX pod procesory AMD Ryzen z gniazdem AM4 obsługująca M.2, HDMI/DVI-D/D-Sub, SATA 6 Gb/s, z kartą sieciową 1 GbE, USB 3.2 Gen 1 Typ A, funkcją BIOS FlashBack, a także obsługą oświetlenia RGB z Aura Sync. Dodatkowe chłodzenie zapewnia radiator układu VRM, radiator chipsetu PCH wraz ze wsparciem oprogramowania Fan Xpert do zarządzania wentylatorami. Za ASUS PRIME B450M-A II w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 289 zł.

Huawei MatePad T8 to tablet z 8-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli działający pod kontrolą układu MediaTek MT8768 wspieranego przez 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia z wykorzystaniem karty microSD. Tablet działa w oparciu o system Android 10 z nakładką EMUI10. W tej wersji kupicie go z łącznością LTE pozwalającą na łączenie się z siecią bez korzystania z Wi-Fi. Za Huawei MatePad T8 w kolorze granatowym w ramach promocji Deal Dnia zapłacicie teraz 449 zł.

Tech Days w RTV EURO AGD. 10 dni promocji

Promocje w ramach Tech Days w sklepie RTV EURO AGD trwają tylko 10 dni. Od 24.09 do 3.10 pojawiać się będą produkty w obniżonych cenach. Są one dostępne przez cały okres trwania akcji. Część produktów będzie jednak dostępna wyłącznie danego dnia. Tak jak wspomniane wyżej komputer, płyta główna i tablet. Sprawdzajcie strony RTV EURO AGD codziennie - warto polować na przeceniony sprzęt elektroniczny.

Na stronie euro.com.pl produkty znajdujące się w promocji Tech Days oznaczone jako Deal Sezonu kupicie taniej z kodem DEALSEASON2409. Ceny sprzętów oznaczonych jako Deal Dnia obniżycie dziś, 28 września, kodem DEALSDAY2809. Nie musicie ich jednak wpisywać ręcznie. Kody są automatycznie aktywowane po dodaniu przedmiotów do koszyka. Mogą one być również wykorzystane przy zamówieniach telefonicznych dzwoniąc pod numer 855 855 855 (opłata według taryfy operatora) oraz w sklepach fizycznych RTV EURO AGD w godzinach ich funkcjonowania i w czasie obowiązywania kodów.

Wpis powstał we współpracy z RTV EURO AGD