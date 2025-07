Jesienna ofensywa Polsat Box Go. Będzie warto siedzieć przed telewizorem

Choć wciąż mamy wakacje, stacje telewizyjne gotowe są na jesień. Co przygotował dla widzów Polsat? Oto, co będzie dostępne w Polsat Go Box.

Jesienią Polsat Box Go pokaże największe wydarzenia sportowe na żywo z najważniejszych i najpopularniejszych dyscyplin:

Tenis – jeszcze w sierpniu US Open (Eurosport) z polską zwyciężczynią Wimbledonu Igą Świątek, następnie turnieje ATP 250, 500 i Masters 1000 (Polsat Sport), jesienią wybrane tenisowe wydarzenia drużynowe – Davis Cup i Billie Jean King Cup (Polsat Sport).

– jeszcze w sierpniu US Open (Eurosport) z polską zwyciężczynią Wimbledonu Igą Świątek, następnie turnieje ATP 250, 500 i Masters 1000 (Polsat Sport), jesienią wybrane tenisowe wydarzenia drużynowe – Davis Cup i Billie Jean King Cup (Polsat Sport). Formula 1 – od września do końca listopada rozegranych zostanie osiem rund, w tym prestiżowe Grand Prix w Monzy, Singapurze, Austin, Sao Paulo i Las Vegas. Wśród nich trzy weekendy z wyścigami sprinterskimi – w USA, Brazylii i Katarze. To wszystko w kanałach Eleven Sports.

– od września do końca listopada rozegranych zostanie osiem rund, w tym prestiżowe Grand Prix w Monzy, Singapurze, Austin, Sao Paulo i Las Vegas. Wśród nich trzy weekendy z wyścigami sprinterskimi – w USA, Brazylii i Katarze. To wszystko w kanałach Eleven Sports. Piłka nożna – Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu), ligi europejskie (Eleven Sports): hiszpańska LALIGA EA SPORTS z udziałem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, francuska Ligue 1 McDonald’s i portugalska Liga Portugal, a wśród najważniejszych spotkań sezonu – El Clasico, które zostanie rozegrane 26 października.

– Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu), ligi europejskie (Eleven Sports): hiszpańska LALIGA EA SPORTS z udziałem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, francuska Ligue 1 McDonald’s i portugalska Liga Portugal, a wśród najważniejszych spotkań sezonu – El Clasico, które zostanie rozegrane 26 października. Siatkówka – w kanałach Polsat Sport Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025, a mężczyzn na Filipinach od 12 do 28 września 2025, ponadto rozgrywki PlusLigi i Tauron Ligi.

– w kanałach Polsat Sport Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025, a mężczyzn na Filipinach od 12 do 28 września 2025, ponadto rozgrywki PlusLigi i Tauron Ligi. A także sporty walki (gale UFC, boks) i koszykówka (Orlen Basket Liga – rozgrywki krajowe o mistrzostwo Polski), żużel oraz wiele innych wydarzeń na łącznie 20 kanałach sportowych dostępnych w Polsat Box Go.

Jesień w Polsat Box Go. NA co warto czekać?

Jednak nie samym sportem człowiek żyje. Polsat Box Go tej jesieni przygotował mocną ofensywę filmową i serialową. Już wkrótce widzowie będą mogli obejrzeć m.in.: „Materialiści” z Dakotą Johnson, Chrisem Evansem i Pedro Pascalem, „Pani od polskiego” w reżyserii Radosława Piwowarskiego, nagrodzony Grand Prix w Cannes film „Wszystkie odcienie światła” oraz „Diva Futura”, docenioną przez krytyków produkcję z nominacją do Złotego Lwa w Wenecji i rolą Pietro Castellito. W kolejnych miesiącach pojawi się jeszcze więcej znakomitych filmów – część w pakiecie PREMIUM, inne do wyboru w opcji jednorazowego wypożyczenia.

Polsat Box Go oferuje także specjalnie przygotowane kolekcje prosto dla miłośników kina i seriali. Jedną z wizytówek platformy jest Klub Konesera – wyjątkowa przestrzeń skierowana do fanów ambitnego, autorskiego oraz niezależnego kina. Użytkownicy znajdą tam świeże propozycje od Gutek Film, a także uznane produkcje familijne i festiwalowe perełki, dystrybuowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Wśród innych propozycji znajdują się: kolekcja „Lato w Polsat Box Go" z filmami dostępnymi w pakiecie PREMIUM, zbiór „Kanały internetowe" obejmujący 19 różnorodnych stacji online, a także sekcje z kabaretami, polskimi serialami, polskimi filmami, kryminałami, telenowelami latynoamerykańskimi i wieloma innymi pozycjami.

Polsat odkrywa karty. To warto obejrzeć także w Polsat Box Go

Polsat Box Go oferuje także specjalnie przygotowane kolekcje prosto dla miłośników kina i seriali. Jedną z wizytówek platformy jest Klub Konesera – wyjątkowa przestrzeń skierowana do fanów ambitnego, autorskiego oraz niezależnego kina. Użytkownicy znajdą tam świeże propozycje od Gutek Film, a także uznane produkcje familijne i festiwalowe perełki, dystrybuowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Wśród innych propozycji znajdują się: kolekcja „Lato w Polsat Box Go” z filmami dostępnymi w pakiecie PREMIUM, zbiór „Kanały internetowe” obejmujący 19 różnorodnych stacji online, a także sekcje z kabaretami, polskimi serialami, polskimi filmami, kryminałami, telenowelami latynoamerykańskimi i wieloma innymi pozycjami.

Największą niespodzianką jesiennej ramówki Polsatu, która również będzie dostępna w Polsat Box Go, to „Milionerzy”, którzy zmieniają telewizję. Program, który przez ostatnie kilkanaście lat emitowany był TVN, zmienia barwy. Nie zmienia się prowadzący i cały format teleturnieju. Hubert Urbański przechodzi do konkurencji, ale widzowie mogą liczyć na te same emocje związane z walką o milion złotych. Wczoraj na ulicach Warszawy można było zobaczyć „przeprowadzkę” Milionerów do Polsatu. Konwój trzech ciężarówek oraz przewodzący im w kabriolecie Urbański. Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie mieszkańców i jest ciekawym pomysłem na kampanię marketingową. Nowe odcinki popularnego teleturnieju pojawią się w Polsacie już 1 września.

Jednak Milionerzy to tylko jeden z teleturniejów przygotowywanych w ramach jesiennej ramówki. Widzowie mogą liczyć m.in. na „Awantura o kasę”, „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami”.