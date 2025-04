Smartfon Samsunga zaora konkurencję? Takiej konstrukcji jeszcze nikt nie ma

Samsung przygotowuje się do premiery kolejnej generacji swojego flagowego składaka: Galaxy Z Fold 7. Choć wiele źródeł sugeruje, że nowy model będzie znacznie cieńszy niż jego poprzednik, pojawiają się również głosy podważające te informacje. Czy rzeczywiście czeka nas technologiczny przełom, który zbliży Samsunga do światowej czołówki w segmencie składanych urządzeń?

Galaxy Z Fold 7 i kolejne kroki ku doskonałości. Tak dobrze jeszcze nigdy nie było?

Według najnowszych (nieoficjalnych) informacji, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 może być znacznie cieńszy niż jego poprzednik, który po złożeniu mierzył 12,1mm grubości. Mówi się, że nowy model ma być w tym aspekcie solidnie odchudzony, i będzie miał raptem 9,5 mm. Jeżeli informacje te się potwierdzą, to stanowiłoby to istotny krok naprzód. I choć wielu miłośników nowoczesnych technologii zaciera ręce na te zmiany, to redakcja greckiego serwisu Techmaniacs powołując się na "bardzo wiarygodne źródła" jeszcze bardziej podkręca atmosferę. Według nich urządzenie może mieć zaledwie 8,2mm, co byłoby absolutnym rekordem w tej kategorii sprzętów.

Samsung stworzył ten rynek, ale konkurencja robi wiele rzeczy znacznie lepiej

Obecnym liderem w wyścigu na najcieńsze składane smartfony jest Oppo Find N5, który mierzy raptem 8,93mm. Oppo otwarcie przyznaje, że osiągnięcie tej grubości wymagało użycia niestandardowych komponentów, w tym specjalnie wzmocnionego szkła wokół portu USB-C. Czy zatem Samsung mógł w tak krótkim czasie przeskoczyć tę barierę aż o 0,7mm? Patrząc na to jak radzi sobie koreański gigant w temacie innowacji, wydaje się to mało prawdopodobne. Ale kto wie - może tamtejsi inżynierowie nareszcie zakasali rękawy i postanowili zawalczyć o segment rynku, który de facto... stworzyli? W końcu to ich Samsung Galaxy Z Fold był pierwszym tego typu urządzeniem na świecie. Dalekim od ideału, ale pierwszym - i budzącym naprawdę dużo emocji w okolicy swojej premiery. Z przecieków wynika też, że Galaxy Z Flip 7 może otrzymać większą baterię (tym razem zaoferuje pojemności wynoszącą 4300 mAh), co z pewnością ucieszy użytkowników narzekających na żywotność akumulatora w poprzednich modelach.

Wakacyjne premiery to coś więcej, niż tylko składaki. Co jeszcze przygotowuje Samsung?

Mimo że to najnowsze modele składanych smartfonów od Samsunga budzą najwięcej emocji, to na tym letnie premiery się jeszcze nie kończą. Firma miałaby zaskoczyć nas także nowym smartwatchem Galaxy Watch Ultra, który co prawda zachowa wygląd obecnej generacji, ale zaoferuje więcej pamięci i nową wersję systemu Wear OS. Taką, która będzie stylistycznie zbliżona do nakładki One UI 7. Wygląda na to, że mimo iż lato często bywa sezonem ogórkowym, to Koreańczycy zechcą nieco podkręcić atmosferę i zaskoczyć innowacjami. Oby tylko na plotkach się nie skończyło i faktycznie zaoferowali coś ekstra.