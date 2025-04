Aktualizacja Samsunga trafia do użytkowników. Kto może cieszyć się One UI 7?

Samsung nie ma ostatnio najlepszej passy w kwestii aktualizacji swoich flagowych smartfonów. Ich właściciele mają niemało powodów do narzekania. Nie dość, że takowe zaliczają ogromne opóźnienia, to dodatkowo jeszcze okazują się dość problematyczne... na tyle, że koreański gigant zdecydował się na ich wstrzymanie. Tak sprawy miały się z One UI 7 dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 6 oraz Samsung Galaxy Z Flip 6: czyli najnowsze składaki w ofercie girmy. Najwyraźniej jednak firma uporała się z niespodziewanymi problemami, bo aktualizacja powróciła i użytkownicy wspomnianych urządzeń mogą już zainstalować najnowszą wersję systemu.

OneUI 7: aktualizacja (ponownie) trafia na flagowe składaki od Samsunga

Mimo że wersja beta systemu One UI 7, oparta na Androidzie 15, trafiła do użytkowników Folda 6 i Flipa 6 dopiero w lutym, Samsung postanowił udostępnić finalną wersję oprogramowania równolegle z flagową serią Galaxy S24. To działanie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem, jednak nie trzeba było długo czekać na zgrzyty i... wstrzymanie aktualizacji. Samsung oficjalnie nie poinformował o powodach takich działań, ale nieoficjalnie mówiło się o tym, że aktualizacja najeżona była błędami.

Teraz serwis SamMobile informuje, że Samsung wznawia aktualizację. W pierwszej kolejności nową wersję systemu otrzymali użytkownicy w Korei, ale niebawem spodziewamy się jej również w pozostałych regionach - w tym również i u nas.

Co ciekawe: po wznowieniu aktualizacji, trafia ona nie tylko na modele Galaxy Fold 6 i Galaxy Flip 6, ale również model Galaxy Z Fold SE. Czyli ten bardziej przystępny cenowo wariant składaka. To o tyle ciekawe, że przy okazji premiery sprzętu było sporo wątpliwości w kwestii wsparcia dla niego. Samsung jednak staje na wysokości zadania i poza flagowcami, poświęca również odpowiednio dużo uwagi modelom nie tylko z najwyższej półki cenowej.

One UI 7 dopiero trafia do użytkowników, a już czekamy na następcę...

Zgodnie z ujawnionym harmonogramem, pełne wdrożenie One UI 7 ma zakończyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni: do lipca 2025 roku. Co ciekawe: będzie to niemal równoznaczne z premierą kolejnej generacji składanych smartfonów, które, jak wynika z ostatnich przecieków, mają zadebiutować z One UI 8 na pokładzie.

Jeśli Samsung utrzyma swoje tempo, to użytkownicy w Polsce mogą spodziewać się udostępnienia aktualizacji w najbliższych tygodniach. Warto więc regularnie sprawdzać dostępność nowej wersji w ustawieniach systemowych swojego urządzenia. Było po drodze sporo turbulencji, ale wszystko wskazuje na to, że Samsung wyciągnął wnioski i w tym roku chce poprawić swoje błędy, jednocześnie nie dopuszczając do tego, by ponownie doszło do takich wpadek.