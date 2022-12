Na lodówkach Samsunga można było robić już wiele dziwnych rzeczy. Jeden z graczy uruchomił na niej Doom Eternal, a influencerzy mogli przeglądać Instagrama podczas… hmm, robienia śniadania? Ciężko wyjaśnić sens tego założenia, ale to wszystko możliwe było dzięki dotykowemu ekranowi, który w nowej odsłonie przełamuje kolejne granice. Nie tylko jest dwukrotnie większy od poprzednika, ale można na nim uruchomić TikToka.

TikTok, telewizja i zakupy na Amazon

Jak często odczuwacie potrzebę oglądania filmików z chińskiej platformy na drzwiach lodówki? Nigdy? Co z tego. Samsung i tak postanowił dać Wam taką możliwość. Koreański gigant zapowiedział wczoraj inteligentną lodówkę Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, wyposażoną w 32-calowy ekran, umieszczony pionowo na drzwiach.

Źródło: Depositphotos

Oczywiście TikTok nie jest jedyną rozrywką, którą oferuje nowa lodówka Samsunga. Sprzęt został wyposażony w usługę TV Plus, umożliwiająca oglądanie filmów i seriali z ponad 190 kanałów telewizyjnych w USA i 80 w Korei Południowej. Mało? Na ekranie lodówki można też wyświetlać zdjęcia z Google Photos dzięki synchronizacji z OneDrive, a także sterować inteligentami urządzeniami od Samsunga z poziomu aplikacji SmartThings. A to wszystko na ekranie dostosowanym do mulitaskingu – choć brzmi to dość zabawnie w przypadku lodówki – bo okna poszczególnych apek można zminimalizować i korzystać z kilku jednocześnie.

Nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej funkcjonalności. Bezpośrednio z lodówki Samsunga możliwe jest zrobienie zakupów na Amazon – no wiecie, na wypadek gdyby masło się nagle skończyło. A tak całkiem na poważnie to doceniam zamysł automatyzacji zadań, ale w tym wypadku to już chyba trochę przerost formy nad treścią. Jeśli jednak mimo to jesteście zainteresowani smart lodówką z ekranem wielkości małego telewizora, to na więcej informacji musicie poczekać do targów Consumer Electronics Show, które odbędą się 5 stycznia w Los Angeles. Do tego czasu Samsung nie ma zamiar zdradzać żadnych szczegółów.

Obrazek wyróżniający: Samsung