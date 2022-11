Lodówka - najważniejszy sprzęt AGD w Twoim domu

Lodówki od lat są jednym z najbardziej podstawowych sprzętów AGD jakie trafiają do naszych kuchni. Obecnie na rynku dostępnych jest tyle modeli, że łatwo się w tym wszystkim pogubić. Producenci sprzętów z tej kategorii oferują urządzenia, które różnią się nie tylko wielkością, ale także całym szeregiem oferowanych funkcji. Co więcej - część z nich stawia na autorskie nazewnictwo, przez co poszukiwanie tych samych funkcji może być utrudnione. Jakie są najważniejsze typy lodówek? Na co zwrócić uwagę?

Lodówki wolnostojące czy lodówki do zabudowy?

Zacznijmy może od podstaw. Zwyczajowo lodówką nazywamy w Polsce chłodziarkę — czyli miejsce, które pozwoli zachować świeżość produktów przez długi czas dzięki panującej tam niskiej temperaturze. Niskiej — tj. do zera stopni Celsjusza. Często ich nieodłącznym kompanem są zamrażarki — czyli wydzielona część, w której panuje temperatura mocno poniżej 0 pozwalająca zamrażać produkty, by przechować je jeszcze dłużej. Niezależnie jednak od tego na jak wielki sprzęt AGD się zdecydujemy, może on być wolnostojącym, lub gotowym do zabudowy — by perfekcyjnie wpasować się w design naszej kuchni. Pierwsze z nich często są mniej kosztownym wydatkiem, no i często zdarza się, że to właśnie one oferują znacznie więcej funkcji. Bez problemu można je też na co dzień przenosić — jedynymi wymogami związanymi z ich poprawnym działaniem jest postawienie ich na płaskiej powierzchni i podłączenie do źródła zasilania. Najczęściej jednak będą się one dość mocno wyróżniać na tle reszty wyposażenia kuchni. Lodówki do zabudowy możemy zaś wygodnie zamaskować ujednoliconymi meblami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że wówczas należy wziąć pod uwagę zamawianie mebli pod wymiar. W razie chęci zmiany urządzenia, poszukiwania modelu o podobnych gabarytach lub większe zmiany w wyposażeniu wnętrza naszej kuchni mogą okazać się nieco bardziej skomplikowane..

Lodówki side by side. Ostatni krzyk mody i spora wygoda

Coraz częściej, zwłaszcza w większych kuchniach, można spotkać się z większymi konstrukcjami oferującymi nie jedne, a parę drzwi. To tak zwane lodówki side by side, które charakteryzuje para pionowych drzwi. Jeden środek oferuje 2 komory chłodzące, a także komorę odpowiedzialną za mrożenie. Takie konstrukcje często oferują znacznie więcej miejsca niż klasyczne chłodziarki, a ogromna w tym zasługa ich wielkości. Ale taki typ lodówek ma jeszcze jednego ważnego asa w rękawie — wiele modeli pozwoli samodzielnie ustalić, jak wnętrze chłodziarki ma zostać podzielone. Całość możemy zaaranżować według własnego widzimisię. Na rynku dostępne są także modele z dedykowaną komorą, której temperaturę możemy regulować według własnych potrzeb - inaczej dla warzyw, mięsą, czy owoców. To także modele, które w wielu wariantach oferują jeden z ulubionych dodatków wielu klientów, czyli kostkarkę lub dystrybutor wody. Idealne rozwiązanie na gorące dni dla wszystkich miłośników chłodnych napojów... i nie tylko!

Wybierając nową lodówkę warto poza wyglądem i pojemnością zwrócić również uwagę na oferowane przez nią rozwiązania technologiczne. Bez wątpienia jednym z tych, obok których nie chcemy przejść obojętnie, jest bezszronowość. Lodówki no forst to sprzęty z technologią wentylatorów zapewniających niską wilgotność zarówno w przypadku chłodziarki jak i zamrażarki. Dbając o stały przepływ powietrza nie pozwalają na skraplanie się szronu i lodu we wnętrzu urządzenia — całość trafia do skraplacza. Dlaczego to takie istotne? Powodów jest wiele. Najważniejszym jest kwestia zapewnienia dłuższej świeżości przechowywanym w chłodziarkach produktom. Ponadto zapewniają one mniej zachodu właścicielom - nie trzeba ich rozmrażać, wystarczy je tylko regularnie przemyć szmatką. Brak szronu wewnątrz jednego z najbardziej popularnych AGD zapewnia lepszą wydajność, co w dłuższej perspektywie przekłada się również na żywotność urządzeń. Przed wyborem konkretnego modelu - warto jednak dokładnie wczytać się w specyfikację. Na rynku dostępne są bowiem różne warianty tej technologii, które różną się nie tylko detalami.

Obecnie na rynku dostępne są dziesiątki modeli chłodziarek i chłodziarko-zamrażarek. Lodówki się zarówno wykorzystywanymi technologiami, wielkością oraz całym szeregiem innych zmiennych. Jeżeli chcielibyście wymienić lodówkę, ale nie bardzo wiecie na które modele warto postawić - sprawdźcie ranking lodówek przygotowany przez RTV Euro AGD z całym zestawem godnych uwagi propozycji!

-

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD