Czy wiecie, że w 2021 roku ponad 90 milionów gospodarstw domowych w UE posiadało jakieś zwierzę? Relacja między człowiekiem a zwierzęciem ewoluuje – chcemy, by nasi mali przyjaciele stali się członkami rodziny. Wraz z nią zmienia się podejście do technologii użytkowej, która według respondentów badania przeprowadzonego przez Samsunga, powinna sprzyjać nie tylko człowiekowi, ale też zwierzętom. Właściciele są gotowi na wydatki.

Chcemy wydawać więcej na prozwierzęcą technologie

W badaniu Pet Living 2022 – przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz Polsce – Samsung zapytał właścicieli zwierząt o ich podejście do technologii sprzyjającej zwierzakom i urządzeń smart home, które mogłyby lepiej dbać o ich potrzeby.

Źródło: Samsung

Samsung przeprowadził badanie na próbie 6500 osób, uzyskując kilka ciekawych wniosków:

59% ankietowanych nie chce ograniczać wydatków na swoich pupili (choć w samej Polsce jest to jedynie 27%)

56% uznało, że technologia może polepszyć dobrostan ich zwierząt

63% badanych uważa zwierzęta za pełnoprawnych członków rodziny

Z badania wynika, że właściciele nierzadko dostosowują swoje życie i otoczenie do posiadanego zwierzęcia. Prawie połowa ankietowanych (47%) odpowiedziała, że zmieniała specjalnie układ mieszkania, a 32% zaznaczyło, że zwierzę wpłynęło na zakup urządzenia do domu.

Źródło: Samsung

Do najchętniej kupowanych sprzętów technologicznych należałyby według respondentów odkurzacze do sprzątania po pupilach, automatyczne podajniki karmy oraz akcesoria do lokalizowania zwierząt.

„Młodsze pokolenia coraz chętniej wykorzystują różnego rodzaju technologie smart. Rośnie także liczba właścicieli zwierząt domowych. Dlatego inteligentne technologie zaprojektowane z myślą o zwierzętach wydają się być jak najbardziej naturalnym rozwiązaniem przyszłości” – dr Ilyena Hirskyj-Douglas, asystująca przy tworzeniu badania Pet Living 2022

Największą obawą ankietowanych okazały się postpandemiczne rozłąki ze zwierzętami, spowodowane powrotem do biur z pracy zdalnej. Z tego powodu 48% respondentów wyposażyło się w urządzenia, które pomagają zwierzętom w zmaganiach z samotnością.

Samsung zapewnił w oświadczeniu prasowym, że w pracach nad nowymi urządzenia uwzględnia możliwości ich pozytywnego wpływu na życie zwierząt.

Stock image from Depositphotos