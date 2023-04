Samsung rozmawia z LG Display

Samsung prowadził rozmowy na temat zakupu paneli WOLED od LG już w zeszłym roku, ale po tym jak rozpoczął produkcję własnych paneli QD-OLED dla telewizorów, temat nieco przycichł. Okazuje się jednak, że obaj koreańscy giganci wracają do rozmów i być może tym razem uda im się dojść do porozumienia. Według doniesień koreańskich mediów, wcześniej na przeszkodzie stała cena. LG Display miało znacznie większe oczekiwania niż Samsung był gotowy zapłacić, ale teraz sytuacja nieco się zmieniła. Dział LG odpowiedzialny za produkcję wyświetlaczy OLED notuje ostatnio spore straty i duży kontrakt z pewnością sporo by w tej kwestii poprawił.

Samsung natomiast po zaprzestaniu produkcji paneli LCD, kupuje je od chińskich kontrahentów, ale Ci ostatni są coraz mniej skłonni do współpracy i dalszego obniżania cen swoich produktów. Jeśli Koreańczycy powiększą swoją ofertę telewizorów OLED o modele ze średniej półki, a takie mogłyby powstać na bazie paneli LG WOLED, to tym samym zapotrzebowanie na panele LCD się z pewnością zmniejszy. To powinno natomiast poprawić pozycję negocjacyjną Samsunga w kontaktach z chińskiwi dostawcami, którym będzie groziło zmniejszenie zamówień. Na całej sytuacji powinni skorzystać też klienci, szersza oferta telewizorów OLED powinna pozytywnie wpłynąć na ceny, które w ostatnim czasie raczej zaczęły rosnąć, a nie spadać jak przez poprzednie 5 lat.

Źródło: Samsung

Technologia OLED to nadal obecnie jedno z najlepszych rozwiązań pod względem jakości wyświetlanego obrazu. Ekrany z MiniLED/MicroLED, które mocno promuje Samsung to nadal tylko największe i najdroższe modele. Miniaturyzacja diod LED nie postępuje tak szybko jakby sobie tego życzył Samsung, więc na bardziej standardowe modele w rozmiarze 55 czy 65 cali raczej nie mamy co liczyć w najbliższych latach. I nawet jak takowe się pojawią to wygląda na to, że nie będą tańsze niż telewizory OLED.

źródło: The Elec