Jay Y. Lee to wiceprezes Samsunga, pełniący rolę CEO odkąd jego ojciec i faktyczny prezes firmy – Lee Kun-Hee – przeszedł zawał serca w 2014 r. Nie ma on jednak łatwego życia, ponieważ więcej czasu niż w prezesowskim krześle spędza w sądzie lub w… więzieniu. Człowiek, który został sklasyfikowany na 35. miejscu na liście najbardziej wpływowych ludzi na Ziemi ma obecnie bardzo duże problemy z koreańskim wymiarem sprawiedliwości. W 2017 r. został on oskarżony o „przekupstwo, malwersacje i krzywoprzysięstwo” i musiał stanąć przed sądem. Łapówką w tym wypadku miały być przelewy poczynione przez Lee na rzecz fundacji ówczesnej prezydent Korei Park Geun-hye. Łączna suma 37,5 mln dolarów, jaka wpłynęła na konto prezydent i jej przyjaciół miała być ceną za przychylność władzy dla Lee, w szczególności – na przymknięcie oka iż nie jest on faktycznym szefem Samsunga. 25 sierpnia Lee został skazany na 5 lat więzienia, a w wyniku skandalu Geun-hye straciła urząd prezydenta.

South Korean prosecutors questioned #Samsung heir Jay Y. Lee over a controversial deal that they say may have helped advance his succession plans.

Lee was released from yearlong detention over the #bribery case back in 2018. pic.twitter.com/2gCjOikbQ8

— NTD News (@news_ntd) May 26, 2020