Samsung idzie o krok dalej. Czy można to jeszcze nazwać smartfonem?

Udział składanych smartfonów w rynku globalnym wciąż jest marginalny, ale producenci nie zamierzają jeszcze ubijać tej technologii – wręcz przeciwnie. Na horyzoncie ma rzekomo majaczyć składak od Apple, a Samsung (obecny lider tego segmentu) zarejestrował typ składanego smartfona, jakiego jeszcze w ofercie koreańskiego producenta nie było. To urządzenie z czterema panelami.

Reklama

Takiego składaka jeszcze nie było

Potrójnie składane smartfony (takie jak Huawei Mate XT Ultimate) to już dla mnie zbyt groteskowa przesada, ale dla producentów elektroniki trzy panele to jak widać dopiero rozgrzewka. Samsung chce jeszcze mocniej przesunąć tę granicę, co potwierdza nowy patent, zarejestrowany pod numerem PCT/KR2024/010852.

Dokumentacja przedstawia urządzenie z czterema panelami i nietypowym systemem składania, opartym na trzech sekcjach zawiasów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nienazwanego jeszcze, nowego członka rodziny Fold zamieniać w pełnowymiarowy tablet. To oczywiście przekładałoby się na jeszcze większe możliwości multitaskingu, obsługę wielu aplikacji naraz oraz przyjemniejszą konsumpcję treści wideo – pod warunkiem że tak duża liczba zgięć nie okazałby się dokuczliwa.

Dokuczliwa może jednak okazać się grubość urządzenia po złożeniu – grafiki patentowe przedstawiają naprawdę grubą kostkę, przypominającą bardziej powerbank, niż smartfon. Trzeba pamiętać jednak, że takie zgłoszenie nie jest gwarancją pojawienia się sprzętu na rynku. Samsung może po prostu zabezpieczać się na przyszłość, choć patrząc na obecne trendy, wcale bym się nie zdziwił, gdyby taki smartfon trafił do oferty sprzedażowej.