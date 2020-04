Samsung Health – najlepsza aplikacja zdrowotna na rynku?

Motywacja dzięki funkcjom społecznościowym jest bardzo ważna dla Samsunga. Do tego służy zakładka Razem. To właśnie w niej znajdziemy wyzwania społeczne i rankingi. Wszyscy zaczynają jako nowicjusz, by potem móc piąć się w górę aż na sam szczyt. Możemy śledzić postępy naszych znajomych jak i użytkowników z całego świata. Globalne wyniki podzielono również na grupy wiekowe. W każdym z rankingów oznaczona jest średnia oraz nasze miejsce, co daje dodatkową motywację do poprawienia lub utrzymania swoich wyników. W aplikacji nie brakuje również wyzwań globalnych odnoszących się do wykonanych korków.

Najlepsze aplikacje do medytacji, snu i nauki oddychania. Jak łatwo uspokoić się przez telefon

Aplikacja gromadzi nasze zwycięstwa i porażki względem cyklicznych wyzwań, pozwalając prześledzić nasz progres i ewentualne zawahania. Oczywiście do monitowania swoich postępów i rywalizowania z innymi użytkownikami potrzebne jest Samsung Health konto. Po założeniu takiego konta krokomierz Samsung S Health jest w stanie pokazać pełnię swoich możliwości. Dla wielu osób to właśnie rywalizacja ze znajomymi jest najlepszym motywatorem do działania. Porównywanie się z całym światem może nie być do końca miarodajne, ale śledząc aktywność swoich znajomych, z którymi funkcjonujemy i ćwiczymy na co dzień, możemy uzyskać dużo więcej chęci i energii do poprawiania swoich wyników. Zdrowa i przyjacielska rywalizacja może mocno zaplusować całej zgranej paczce. W grupie ćwiczących znajomych możemy przecież ustalać sobie własne cele i wyzwania, co jeszcze bardziej uatrakcyjni nam dążenie do utrzymywania jak najbardziej zdrowego stylu życia.