Podczas Galaxy Unpacked, które właśnie się rozpoczęło, Samsung zaprezentował model Galaxy Z Fold6, czyli kolejną generację swojego składaka. To już szósta iteracja tego modelu i tak jak poprzednim razem, zmiany nie są może diametralne, ale ostatecznie sprawiają, że to coraz lepszy smartfon.

Galaxy Z Fold6 - lżejszy, mniejszy i lepszy

Smartfony są już dzisiaj na tyle zaawansowane, że trudno jest wprowadzać w nich prawdziwe innowacje. Wiele modeli to po prostu iteracyjne, niewielkie zmiany, które udoskonalają znaną już konstrukcję. I tak jest w przypadku Galaxy Z Fold6. Samsung nie silił się na rewolucję, bo ten projekt po prostu podoba się klientom. W nowym modelu dopracowano to co już dobrze znamy. Zmniejszyła się całkowita grubość, do bardzo akceptowalnych 12,2 mm (-1,2 mm) oraz 5,6 mm (-0,5 mm) po rozłożeniu, a także waga, która wynosi obecnie 239 g (-14 g względem poprzednika). Dzięki temu cała konstrukcja lepiej leży w dłoni.

Największe problemy w składanych konstrukcja stwarza oczywiście zawias. Tutaj również dokonano niewielkich poprawek, kryza na składanym ekranie ma być jeszcze mniej widoczna, a zawias (i wyświetlacz) mają bez problemu wytrzymać nawet 200 tys. operacji składania i rozkładania. Samsung chwali się użyciem trwalszych materiałów, również jeśli chodzi o konstrukcję ramki oraz gładkich powierzchni urządzenia (Corning Gorilla Glass Victus 2). Wedle zapowiedzi mamy mieć też dłuższy czas pracy. Bateria o pojemności 4400 mAh powinna wystarczyć na 23h odtwarznia wideo lub nawet 76h odtwarzania muzyki. Jeśli jednak chodzi o kluczowe parametry, to tutaj postęp jest niewielki.

Galaxy Z Fold6 dysponuje oczywiście dwoma ekranami. Ten rozkładany ma podobnie jak wcześniej 7,6 cala, ale tym razem nieco inna jest rozdzielczość (2160 x 1856 pikseli), co spowodowane jest innymi rozmiarami. Nadal jest to jednak panel Dynamic AMOLED 2X ze zmiennym odświeżaniem od 1 do 120 Hz oraz wsparciem rysika S Pen. Nieco większy jest zewnętrzny ekran AMOLED, który ma teraz 6,3 cala i rozdzielczość 2376 x 968 pikseli z odświeżaniem w zakresie od 1 do 120 Hz. W kwestii aparatów nie dokonano żadnej zmiany, to te same sensory jak w poprzedniku. 50 Mp ze światłe f/1.8 dla podstawowego aparatu, 12 Mp, f/2.2 dla obiektywu szerokokątnego (123 stopnie) oraz 10 Mp, f/2.4 dla obiektywu tele (3x zoom optyczny). Bez zmian pozostał też aparat przedni (10 Mp, f/2.2) oraz wspomniana już wcześniej bateria.

Samsung Galaxy Z Fold6 - polskie ceny

Sercem smartfona jest natomiast układ Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (produkowany w litografii 4 nm), który będzie współpracował z 12 GB pamięci LPDDR5X. Telefon dostępny będzie w wersjach z 256 GB, 512 GB oraz 1 TB pamięci na dane. Warto też pewnie wspomnieć, że producent obiecuje dla tego modelu aż 7 lat wsparcia i to nie tylko w kwestii aktualizacji bezpieczeństwa, ale również aktualizacji kolejnych siedmiu wersji systemu Android. Takiego zobowiązania nie podjęło nawet Google. Do Galaxy Z Fold6 trafią też rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, która miały swoją premierę z modelamy z serii Galaxy S. Jeśli chodzi natomiast o ceny, to bazowa wersja Folda6 z 256 GB pamięci będzie kosztować 8699 zł. Za 512 GB trzeba zapłacić już 9199 zł, a topowy model z 1 TB pamięci wyceniony został na 10 199 zł.

Specyfikacja Samsung Galaxy Z Fold6

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm);

Pamięć ram: 12 GB LPDDR5X;

Pamięć wewnętrzna: 256 GB, 512 GB lub 1 TB;

Wsparcie dla karty micro SD: brak;

Wyświetlacz główny: 7,6", Dynamic AMOLED 2X, odświeżanie adaptacyjne 120 Hz, rozdzielczość 2160 x 1856 px;

Wyświetlacz zewnętrzny: 6,3", Dynamic AMOLED 2X, odświeżanie adaptacyjne 120 Hz, rozdzielczość 2376 x 968 px;

Aparaty tylne: ultraszerokokątny 12 MP, f/2.2, 123 stopnie; szerokokątny: 50 MP Dual Pixel, f/1.8, OIS; tele: 10 MP, f/2.4, OIS, 3x zoom optyczny;

Aparat przedni: 10 MP, f/2.2;

Pojemność akumulatora: 4400 mAh;

Szybkie ładowanie bezprzewodowe: tak;

Szybkie ładowanie: tak (25W);

Wymiary: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (rozłożony), 68,1 x 153,5 x 12,2 mm (złożony);

Waga: 239 g.