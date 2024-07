Samsung Galaxy Watch 7 - niewiele się zmieniło

Galaxy Watch7 ma jeszcze lepiej motywować użytkownika do zdrowszego życia na co dzień na więcej sposobów. Można nim zarejestrować i analizować ponad 100 różnych treningów oraz tworzyć programy ćwiczeń (Workout Routine) łączące różne formy aktywności, by osiągnąć swoje cele. W funkcji porównywania aktualnych i wcześniejszych wyników (Race) można śledzić postępy i podtrzymywać własną motywację. Galaxy Watch7 monitoruje tętno i sygnalizuje jego niebezpieczne skoki, przeprowadza pomiary elektrokardiograficzne, mierzy ciśnienie krwi, a nawet skład ciała (Body Composition).

Zastosowany w nowym modelu ulepszony czujnik BioActive zapewnia większą dokładność, a Watch 7 pierwszy smartwatch Galaxy, który umożliwia wygodne monitorowanie końcowych zaawansowanych produktów glikacji (tj. starzenia się skóry) bezpośrednio na nadgarstku za pomocą indeksu AGEs . Proces ten – silnie zależny od diety i stylu życia – odzwierciedla ogólny proces starzenia biologicznego, a jego nasilenie jest markerem zdrowia metabolicznego. Zegarek wyposażony został w chip Exynos W1000 produkowany w litografii 3 nm i współpracuje z 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na dane. Galaxy Watch7 to też pierwszy smartwatch Samsunga wyposażony w system GPS o podwójnej częstotliwości (L1 + L5), który może precyzyjniej śledzić lokalizację nawet w gęstej zabudowie miejskiej, umożliwiając użytkownikom poruszanie się w trudnym terenie.

Galaxy Watch7 pozwala też bardziej intuicyjnie i płynnie korzystać ze skomunikowanych z nim urządzeń Galaxy. Można łatwo odpowiadać na wiadomości dzięki gotowym sugerowanym przez Galaxy AI odpowiedziom na podstawie analizy poprzednich konwersacji. Gestami podwójnego uszczypnięcia można z sterować zegarkiem i smartfonem z rodziny Galaxy. Poprawiono też głośnik oraz zestaw mikrofonów zapewniając jeszcze lepszą jakość rozmów przez zegarek, nawet w trudnych warunkach. Galaxy Watch7 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm. Ten pierwszy jest dostępny w kolorach zielonym i kremowym, a wersja 44 mm w kolorach zielonym i srebrnym.

Specyfikacja Galaxy Watch 7

Rozmiary: 44 mm - 44 ,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8 g; 40 mm - 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,8 g;

Wyświetlacz: 44 mm: 1,5” (37,3 mm) Super AMOLED 480x480, wyświetlacz pełnokolorowy, zawsze aktywny; 40 mm: 1,3” (33,3 mm) Super AMOLED 432x432, wyświetlacz pełnokolorowy, zawsze aktywny;

Procesor: Exynos W1000 (5 rdzeni, 3 nm), 2 GB RAM/32 GB;

Bateria: 44 mm - 425 mAh 40 mm - 300 mAh

Ładowanie: szybkie ładowanie bezprzewodowe

System operacyjny: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5)

Czujniki: Samsung BioActive (optyczny czujnik biosygnału, ECG, czujnik temperatury, akcelerometr, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła

Łączność: LTE (wybrane modele) WiFi 2.4 / 5 GHz Bluetooth 5.3 NFC GPS



Samsung Galaxy Watch Ultra - śladem Apple

Bazując na tych samych funkcjach monitorowania stanu zdrowia i wydajnym sprzęcie, co Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra oferuje jeszcze więcej pod kątem wytrzymałości i czasu pracy na baterii. Nowa koperta, nawiązująca do tradycji „poduszkowego” designu w rodzinie Galaxy Watch, jest mocniejsza i bardziej elegancka, a dynamiczny system mocowania paska (Dynamic Lug System) pozwala go łatwo wymieniać. Funkcje stworzone z myślą o ekstremalnej trwałości pozwalają przekraczać granice dzięki obudowie z tytanu klasy 4 i wodoszczelności w ciśnieniu do 10 atmosfer. Ponadto, Galaxy Watch Ultra działa w szerszym zakresie wysokości – od 500 metrów poniżej poziomu morza do 9000 m n.p.m., umożliwiając monitorowanie zaawansowanych ćwiczeń fizycznych, takich jak pływanie w morzu, czy jazda na rowerze w ekstremalnych warunkach.

Zegarkiem można rejestrować treningi triatlonowe – od pływania, przez jazdę na rowerze, po bieganie – dzięki nowemu kafelkowi Wiele dyscyplin. Ponadto dodano pomiar funkcjonalnej mocy progowej (FTP) w jeździe na rowerze, co pozwala mierzyć maksymalną moc mięśni rowerzysty w czasie zaledwie 4 minut dzięki AI. Galaxy Watch Ultra potrafi również określić strefy tętna, a po treningu można szybko sprawdzić statystyki dzięki dedykowanym tarczom. Dodatkowo, dzięki szczytowej jasności wynoszącej 3000 nitów, Galaxy Watch Ultra zapewnia czytelność nawet w jasnym świetle słonecznym i ma największą żywotność baterii w całej gamie zegarków Galaxy Watch – do 100 godzin w normalnym trybie oszczędzania energii (Power Saving) i 48 godzin w trybie oszczędzania energii podczas ćwiczeń (Exercise Power Saving).

Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra to pierwsze smartwatche z Androidem działające pod kontrolą najmocniejszej wersji Wear OS 5. Oferując zaawansowaną wydajność i energooszczędność, Wear OS 5 zapewnia użytkownikom płynniejszą interakcję oraz dłuższe korzystanie z Galaxy Watch. Ponadto, mają dostęp do wielu popularnych aplikacji bezpośrednio na nadgarstku, w tym usług Galaxy, aplikacji Google i popularnych produktów innych firm.

Specyfikacja Galaxy Watch Ultra

Rozmiary: 47 mm - 47,1 x 47,4 x 12,1 mm, 60,5 g;

Wyświetlacz: 47 mm: 1,5” (37,3 mm) Super AMOLED 480x480, wyświetlacz pełnokolorowy, zawsze aktywny;

Procesor: Exynos W1000 (5 rdzeni, 3 nm), 2 GB RAM/32 GB;

Bateria: 590 mAh

Ładowanie: szybkie ładowanie bezprzewodowe

System operacyjny: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5)

Czujniki: Samsung BioActive (optyczny czujnik biosygnału, ECG, czujnik temperatury, akcelerometr, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła

Łączność: LTE (wybrane modele) WiFi 2.4 / 5 GHz Bluetooth 5.3 NFC GPS



Samsung Galaxy Watch 7/Ultra - polskie ceny

Przedsprzedaż zegarków Galaxy Watch rozpoczyna się już dzisiaj, a dostawy rozpoczną się 24 lipca. Za bazowy model Galaxy Watch 7 w rozmiarze 40 mm trzeba będzie zapłacić 1349 zł w wersji WiFi lub 1549 zł w wersji LTE. W przypadku większego modelu - 44 mm ceny w obu przypadkach są o 100 złotych wyższe. Za Galaxy Watch Ultra trzeba będzie natomiast zapłacić 2899 złotych.