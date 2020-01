Samsung Galaxy Z Flip ma zostać oficjalnie zaprezentowany wraz z nowymi flagowcami Galaxy S20 i zapowiada się bezpośrednia odpowiedź Koreańczyków na Motorolę Razr.

Linia Z u Samsunga była do tej pory związana z budżetowymi modelami działającymi pod kontrolą Tizena. Teraz z kolei nadszedł czas na coś zupełnie nowego i włączenie jej w skład rodziny Galaxy ze znaczącymi zmianami w samej konstrukcji urządzenia. Tym razem producent szykuje zaawansowany technicznie smartfon z wysokiej półki, który będzie bezpośrednio odpowiedzią na Motorolę Razr.

Znany również pod nazwą kodową Bloom, telefon będzie napędzany przez układ Snapdragon 855 z 6 lub 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Owszem, sam procesor jest z 2019 roku, jednak sądzę, że w ten sposób firma chce zadbać o możliwie jak najbardziej atrakcyjną cenę sprzętu, o ile w ogóle można mówić o takiej w przypadku urządzenia klasy premium.

Got some info: The S20 camera setup looks exactly the same as S20+. The Galaxy Z Flip images that leaked earlier were indeed right, the phone seems to have a glass layer but not sure. The Purple Colour for Galaxy Z Flip foldable seems to have a darker shade and looks premium. pic.twitter.com/pX77LlTGFD

