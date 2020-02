To będzie najważniejsza premiera pierwszej połowy 2020

Nowe flagowe Samsungi, tj. Galaxy Z Flip oraz trzy Galaxy S20, poznamy na dedykowanym wydarzeniu Samsung Unpacked już w najbliższy wtorek. Jeżeli chodzi o Galaxy S20 to w zasadzie nie czekają nas żadne niespodzianki, ponieważ wszystkie informacje zdążyły już trafić do sieci. Niewątpliwie zapowiadają się mocne propozycje z najwyższej półki, ale nie sposób tu zapomnieć również o innej nowości, czyli kolejnym składanym urządzeniu.

Samsung Galaxy Z Flip będzie wyglądał nieco podobnie do Motoroli Razr. W tym przypadku będzie on właśnie składany jak stare telefony z klapką i takie rozwiązanie na pewno prezentuje się ładniej niż to z Galaxy Folda. Warto zresztą dodać, że w nowym modelu pojawi się dodatkowe cienkie szkło zamiast plastikowe zabezpieczenia ekranu, co powinno przełożyć się na znacznie wyższą wytrzymałość sprzętu.

Sam ekran po rozłożeniu ma mieć przekątną aż 6,7 cala. Na pewno będzie wykonany w technologii Super AMOLED i najpewniej pochwali się rozdzielczością Full HD+ (2636 x 1080 pikseli), a jego proporcje będą wynosić aż 22:9. Będzie to zatem prawdziwy jamnik. Nieszczególnie widzę tu zastosowania dla tak podłużnego ekranu, choć z drugiej strony może nieźle sprawdzać się to do oglądania filmów w kinowym formacie 21:9. Szkoda tylko, że najpewniej wtedy będzie nieco widoczne zgięcie pośrodku wyświetlacza.

Za wydajność odpowiadać będzie ośmiordzeniowy układ Snapdragon 855 Plus z 8 GB RAM i ze 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Nie będzie to zatem najnowsze połączenie, ale na pewno przełoży się na świetne osiągi w codziennym użytkowaniu. Całość będzie zarządzana przez Androida 10 z Samsung One UI 2.0. Według doniesień, cena Samsunga Galaxy Z Flip ma wynosić 1400 dolarów, a sprzedaż ma rozpocząć się w wybranych krajach już w Walentynki. Czuję, że będzie to hit sprzedaży, jak na swoją cenę.

Samsung Galaxy Z Flip – co warto o nim wiedzieć?

Moim zdaniem Samsung Galaxy Z Flip zapowiada się na świetną propozycję z powoli rozwijającego się segmentu. Widać, że producent dostrzegł tu ogromną szansę dla siebie i liczę na to, że będzie dalej rozwijał swoje Foldy. Myślę, że przy cenie na poziomie 5 – 6 tysięcy złotych sporo osób zdecyduje się na jego zakup. Ta kwota brzmi przerażająco, ale warto zauważyć, ile osób wydaje podobne pieniądze na flagowe Galaxy S lub Note czy iPhony.

Jestem przede wszystkim ciekaw, jakie funkcje dodatkowe będą wynikać z tak podłużnego ekranu. Mam nadzieję, że jakiekolwiek praktyczne.

Co sądzicie o Samsungu Galaxy Z Flip?

źródło: Gizmodo