Taką deklarację złożył prezes firmy TM Roh. Chce, by do 2025 r. to właśnie ona stała się głównym motorem napędowym działu mobilnego Samsunga.

Roh mówił o tym na konferencji prasowej zorganizowanej w Nowym Jorku. Dodał, że obecne warunki rynkowe doprowadziły do ​​spadku sprzedaży smartfonów premium, ale oczekuje, że nowy format ożywi rynek.

Flip rośnie szybciej

Segment składanych urządzeń rozwija się bardzo szybko. Od 2020 do 2021 r. wg. danych firmy Omdia rynek urósł o 309 proc. W sumie sprzedano 9 milionów sztuk, z czego większość to Z-ki koreańskiej firmy. Z Flip 3 i Z Fold 3 sprzedały się w ponad 7,1 miliona sztuk do końca ubiegłego roku. A są do kupienia dopiero od sierpnia ubiegłego roku.

Z tej dwójki popularniejsze są bardziej przystępne cenowo modele Z Flip. Ze sprzedanych 7,1 mln sztuk aż 4,6 mln przypada na Z Flip 3. W pierwszych trzech miesiącach tego roku doszedł do tego kolejny milion sprzedanych egzemplarzy. A to oznacza, że ten model stanowił połowę wszystkich składanych smartfonów które znalazły nabywców w pierwszym kwartale 2022 r.

Problemem w ambitnym planie szefa Samsunga może być jednak to, że łączna sprzedaż Z Flip 3 i Z Fold 3 stanowiła 2,6 procent wszystkich 271,5 miliona smartfonów tej firmy w 2021 roku.

Cena powinna pomóc

Zdaniem ekspertów plan zakładany przez szefa firmy jest jednak możliwy do spełnienia. Ale tylko i wyłącznie przy założeniu, że składane urządzenia zostaną również wprowadzone do średniej klasy. Dokładnie na ten sam aspekt sprawy zwracałem uwagę w swoim felietonie.

Jak uważa analityk firmy badawczej Counterpoint Jene Park, Samsung sprzeda w tym roku łącznie blisko 9 milionów sztuk Z Flip 4 i Z Fold 4. Firma Counterpoint oszacowała również, że roczne dostawy składanych urządzeń na całym świecie wzrosną do 16 mln w 2022 r. i 26 mln w 2023 r.

Ceny i dokładne specyfikacje najnowszych Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 znajdziecie w tym wpisie.

Z kolei w tym artykule zamieściliśmy dokładne zestawienie cen urządzeń u naszych operatorów z uwzględnieniem odkupu.

Przedsprzedaż smartfonów oraz nowych smartwatchy i słuchawek trwa do 25 sierpnia.

