Samsung Galaxy Watch8 oraz Watch8 Classic ujawnione! Co różni te flagowce?

Samsung Galaxy Watch8 i Watch8 Classic – sportowo i elegancko

W tym roku Samsung rozwidlił drogę swoich sportowych użytkowników. Na jednej ścieżce jeszcze bardziej rozwija znane aplikacje i dodatki pomagające w codziennych ćwiczeniach i kontroli swojego zdrowia. Zaś na drugiej, w zasadzie równoległej, do tego wszystkiego dorzuca zupełnie inny design, który może przypaść osobom chcącym porządnego smartwatcha, który zastąpi klasyczny zegarek. A zatem obydwa Watche8 łączy wiele i rozdziela pozornie niedużo.

Zacznijmy jednak on nowości wyróżniającej te urządzenia na tle innych, Samsung zaprezentował dzisiaj pierwsze na świecie smartwatche, które mają wbudowaną technologię Gemini. To oznacza, że wystarczy nasz głos i zegarek na nadgarstku, aby od razu wydawać polecenia osobistemu asystentowi, a jeżeli ktoś woli inną opcję, wystarczy, że przytrzyma górny przycisk i Gemini samo się odezwie. Tutaj jednak koreański producent nie kończył na przecieraniu szlaku, kolejna nowość zainteresuje każdego, kto uważnie śledzi wartości spożywanych posiłków.

Watch8 to pierwszy na świecie zegarek kontrolujący współczynnik antyoksydacji. Wystarczy przyłożyć kciuk, a urządzenie rozpocznie pomiar poziomu antyoksydantów w organizmie. Będzie nie tylko je sprawdzał i notował wyniki, ale także na ich podstawie proponował wskazówki pomagające w razie potrzeby obniżyć poziom przeciwutleniaczy. Będzie to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób, aby móc sobie dziennie wyświetlić aktualny stan.

Smartwatche idą w ślad za swoim telefonicznym rodzeństwem i również debiutują z One UI 8, które udostępni swoim użytkownikom odświeżone powiadomienia, a także pasek z wieloma informacjami od pogody, przez kontrolę zdrowia po budzik czy inne wartości, których nam potrzeba. Wraz z nowym systemem zadebiutuje "pastylka" widoczna u dołu ekranu nazwana Now Bar (analogicznie do nowych funkcji Folda i Flipa 7), w której będą wyświetlane informacje w czasie rzeczywistym.

W kwestii zdrowia, Samsung postawił na rozwijanie tego co już działa i nie wyważają otwartych drzwi. Zegarek wykorzysta pomiary biegania do stworzenia dla użytkownika spersonalizowanego planu biegania, który będzie w stanie stworzyć aż 160 różnych planów treningowych dopasowanych do naszego poziomu. A ten będzie łatwo zmierzyć, bowiem potrzeba na jego określenie zaledwie 12 minut. Tylko tyle potrzeba Watch8 do określenia dalszej drogi biegacza, a jeżeli tego byłoby mało, to nowa aplikacja udostępni i spersonalizowane informacje zwrotne po każdym biegu, tworząc dla nas wyjątkowe wskazówki.

Po takim biegu należy się porządny sen, więc tak samo jak bieganie, tak i on zostanie uszyty na nasz rozmiar. Tutaj jest jednak sprawa bardziej skomplikowana, więc nie wystarczy 12 minut, to w końcu... Sen. Dokładne wskazówki, które pomogą ustalić stałą rutynę snu przy pomocy optymalnej pory na tenże sen, zostaną wygenerowane po trzech nocach. Co więcej, ulepszone wyniki snu pomagają także we wczesnym wykrywaniu bezdechu sennego. Galaxy Watch8 monitoruje zaburzania oddychania i da znać co o tym myśli.

Watch Ultra odcisnął swoje piętno w wyjątkowy sposób na Watch8, dzięki niemu do życia został powołany zegarek Watch8 Classic, który nie wygląda już jak narzędzie sportowe, ponieważ bardziej klasyczny design przypomina standardowe zegarki niż smartwatche. Dodaje pomarańczowy przycisk szybkiego dostępu zupełnie jak w modelu Ultra, a także obrotowy pierścień i zupełnie nowy projekt paska, który niezmiennie łatwo się wymienia. I może to nie będzie system seller, ale obracanie nowego pierścienia jest naprawdę świetnym uczuciem, jednocześnie chodzi gładko i miło "klika" pod palcami – świetna sprawa.

A skoro o Watch Ultra mowa, tutaj nie ma innej nowości poza większą ilością pamięci wewnętrznej, która została dźwignięta do 64 GB.

Samsung Galaxy Watch8 – specyfikacja

Rozmiary: 44 mm - 43,7 ,4 x 46,0 x 8,6 mm, 34 g; 40 mm - 40,4 x 42,7 x 8,6 mm, 30 g;

Wyświetlacz (do 3000 nitów, szkło szafirowe): 44 mm: 1,47” Super AMOLED 480x480, 327 ppi; 40 mm: 1,34” Super AMOLED 438x438, 327 ppi;

Procesor Watch8: Exynos W1000 (5 rdzeni, 3 nm), 2 GB RAM/32 GB;

Pasek: Sport Band

Materiał: Armor Aluminum

Bateria (większa niż Watch7): 44 mm - 435 mAh 40 mm - 325 mAh

Ładowanie: szybkie ładowanie bezprzewodowe

System operacyjny: One UI 8.0

Czujniki: Akcelerometr żyroskop barometr czujnik światła kompas termometr

Zdrowie: Tętno IHRN EKG ciśnienie tętnicze BIA ciągły SpO2 temperatura bezdech senny wynik energii AGE obciążenie naczyniowe przeciwutleniacze

Łączność: LTE (wybrane modele) WiFi 2.4 / 5 GHz Bluetooth 5.3 NFC Dual GPS (L1+L5)



Samsung Galaxy Watch8 Classic – specyfikacja

Rozmiar: 46 mm - 46,4 ,4 x 46,0 x 10,6 mm, 63,5 g; 40 mm - 40,4 x 42,7 x 8,6 mm, 30 g;

Wyświetlacz (do 3000 nitów, szkło szafirowe): 46 mm: 1,34” Super AMOLED 438x438, 327 ppi;

Procesor Watch8: Exynos W1000 (5 rdzeni, 3 nm), 2 GB RAM/64 GB;

Pasek: Hybrid Band

Materiał: Stal nierdzewna

Bateria: 445 mAh

Ładowanie: szybkie ładowanie bezprzewodowe

System operacyjny: One UI 8.0

Czujniki: Akcelerometr żyroskop barometr czujnik światła kompas termometr

Zdrowie: Tętno IHRN EKG ciśnienie tętnicze BIA ciągły SpO2 temperatura bezdech senny wynik energii AGE obciążenie naczyniowe przeciwutleniacze

Łączność: LTE (wybrane modele) WiFi 2.4 / 5 GHz Bluetooth 5.3 NFC Dual GPS (L1+L5)



Samsung Galaxy Watch8 i Watch8 Classic – polskie ceny

Przedsprzedaż zegarków Galaxy Watch rozpoczyna się już dzisiaj. Ceny prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Watch8 40 mm z LTE: 1799 złotych

Samsung Galaxy Watch8 40 mm z Bluetooth: 1599 złotych

Samsung Galaxy Watch8 44 mm z LTE: 1899 złotych

Samsung Galaxy Watch8 40 mm z Bluetooth: 1699 złotych

Samsung Galaxy Watch8 Classic (jeden rozmiar, 46 mm) z LTE: 2499 złotych

Samsung Galaxy Watch8 Classic (jeden rozmiar, 46 mm) z Bluetooth: 2199 złotych

Dzisiaj także ruszyła oferta przedpremierowa (24 lipca). Tylko teraz można zakupić wariant LTE w cenie mniejszej, bo wariantu z Bluetooth! Zaś w opcji trade-in, czyli po przyniesieniu starszego urządzenia można uzyskać aż do 700 złotych. Tak samo jak w przypadku smartfonów, tak i tutaj, jeżeli zakupimy zarówno zegarek jak i telefon, przysługuje aż 400 złotych rabatu. Co ciekawe, chociaż nie ma nowej propozycji Ultra to i tak Samsung oferuje dedykowaną promocję cashback 500 złotych, zaś koszt wynosi:

