Pomimo swojej popularności, Android Auto tak naprawdę nie ma wyłącznie fanów. Niektórzy chętnie skorzystaliby z alternatywy. Wygląda na to, że ich wyczekiwanie w końcu będzie miało szczęśliwe zakończenie. Na horyzoncie bowiem widać ruchy innego niż Google czy Apple giganta technologicznego, który ma coś do powiedzenia.

Samsung pracuje nad nowym rozwiązaniem dla kierowców, które ma być alternatywą dla popularnego Android Auto. Nowa funkcja, nazwana Auto DeX, oferuje zoptymalizowany interfejs do samochodów i może działać nawet wtedy, gdy Twój samochód nie obsługuje tego typu systemów.

Masz dość Android Auto? Alternatywa pojawiła się na horyzoncie

Według najnowszych doniesień, koreański producent pracuje nad własnym rozwiązaniem dla kierowców, które miałoby być nazwane Auto DeX. Funkcja ta została odkryta przez samozwańczego entuzjastę One UI, @GalaxyTechie, który natrafił na nią w testowej wersji oprogramowania Samsunga.

Auto DeX ma oferować interfejs zbliżony do Android Auto i Apple CarPlay, a przy tym wspierać ponad 8500 modeli samochodów od przeszło stu różnych marek. Na udostępnionym zrzucie ekranu widać centralny pulpit z mapą oraz skrótem do playlisty muzycznej, a także widżet sterowania muzyką. Po lewej stronie znalazł się pionowy pasek z godziną, listą aplikacji i skrótem do szuflady aplikacji. Wśród dostępnych programów pojawiają się między innymi Bixby, aplikacja mapowa, odtwarzacz muzyki oraz telefon od Samsunga.

Co ciekawe, na dole ekranu widoczny jest drugi pasek nawigacyjny z charakterystycznymi trzema przyciskami firmy. To może sugerować, że Auto DeX będzie można uruchomić również bezpośrednio na smartfonie – nawet jeśli samochód nie obsługuje tego typu rozwiązań lub… Nie mamy samochodu. To istotna informacja, zwłaszcza po zamknięciu przez Google aplikacji Android Auto na ekran telefonu.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie Auto DeX zadebiutuje i na jakich rynkach będzie dostępny oraz... Czy w ogóle. Możliwe, że oficjalna premiera nastąpi wraz z wprowadzeniem One UI 8 oraz nowych składanych smartfonów Samsunga, które mają być pokazane jeszcze dzisiaj. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że Samsung szykuje dla kierowców ciekawą alternatywę.

