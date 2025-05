Z zegarków Galaxy Watch zniknie istotna wada? Samsung ma nad nią pracować

Jaka jest największa wada zegarków Samsung Galaxy Watch? Każdy ich użytkownik doskonale wie, że jest to bateria. Smartwatche te już od momentu rozpakowania nie imponują żywotnością, a z biegiem czasu jest tylko gorzej. Samsung postanowił zrobić coś, by ograniczyć degradację baterii, a przynajmniej odłożyć ją w czasie.

Samsung Galaxy Watch: achillesowa pięta w końcu zniknie?

W jaki sposób Samsung ma zamiar wyeliminować problem z baterią? Na pewno nie będzie wyważał otwartych drzwi i szukał niestandardowych rozwiązań. Jak donosi serwis Android Authority, Koreańczycy planują sięgnąć po sprawdzone rozwiązanie. Doskonale znamy je chociażby z samochodów elektrycznych czy smartfonów. Coraz częściej pojawia się również w laptopach. Naturalnie mowa tu o ograniczeniu ładowania do poziomu, który umożliwia wydłużenie żywotności baterii. Powszechnie przyjęło się, że popularnych baterii litowo-jonowych nie powinno się ładować powyżej 80%. Dzięki unikaniu przekraczania tej wartości, przynajmniej w teorii, degradacja baterii nie powinna następować aż tak szybko, jak przy ładowaniu do 100%.

Właśnie przyszła pora na to, by ten bardzo prosty, ale skuteczny mechanizm trafił również do zegarków Samsung Galaxy Watch.





Nie przeładowujesz elektroniki powyżej 80%? Wkrótce to samo zabezpieczenie znajdziesz w zegarku

Android Authority donosi o ciekawym znalezisku w kodzie systemu One UI Watch 8. To właśnie on ma trafić na zegary Samsunga już w 2025 roku. Znaleziono w nim fragmenty odpowiedzialne właśnie za mechanizm ograniczenia poziomu naładowania baterii. Jak będzie on działał w praktyce? Tego jeszcze nie wiemy. Czy pozwoli na modyfikację domyślnej wartości ograniczenia? Również na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi.

Mogłoby się wydawać, że ograniczenie ładowania do 80% w zegarku, który i tak nie imponuje czasem pracy na baterii, to droga donikąd. Tymczasem po dłuższym zastanowieniu okazuje się, że w tym szaleństwie jest metoda. Zdecydowana większość użytkowników zegarków Samsunga i tak ładuje je przez noc. Od rana do wieczora 80% w zupełności wystarczy, a przynajmniej bateria dłużej zachowa swoje parametry. Oczywiście w razie potrzeby nic nie będzie stało na przeszkodzie ku temu, by zabezpieczenie wyłączyć.

Nowe oprogramowanie dla zegarków Samsung Galaxy Watch powinno trafić w ręce użytkowników jeszcze w tym roku.

