Który Galaxy Watch warto kupić w 2025? Najlepsze smartwatche Samsunga.

Smartwatche od Samsunga – przegląd oferty

Samsung od lat udowadnia, że wie, jak robić dobre smartwatche. Ich zegarki nie tylko wyglądają elegancko, ale też potrafią całkiem sporo, jeśli chodzi o zdrowie, sport czy codzienne funkcje. W 2025 roku oferta jest naprawdę szeroka. Mamy tu wszystko: od pancernych modeli dla biegaczy po lekkie, codzienne zegarki dla tych, którzy po prostu chcą mieć coś interaktywnego na nadgarstku. Jeśli rozważasz zakup Galaxy Watcha i nie wiesz, od czego zacząć – ten tekst powinien pomóc.

Galaxy Watch Ultra – najlepszy i najdroższy

To sprzęt dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Galaxy Watch Ultra wygląda jakby był gotowy na ekspedycję na K2 – i właściwie chyba jest. Jego wyróżniki to m.in. tytanowa koperta, szafirowe szkło, jasność ekranu 3000 nitów i bateria zapewniająca 100 godzin działania (w trybie oszczędnym). Do tego masa funkcji zdrowotnych i sportowych: EKG, analiza składu ciała, detekcja bezdechu, dokładny GPS i dziesiątki wspieranych dyscyplin sportu. Minusy? Cena startująca od ok. 1999 zł to już segment premium. No i ten masywny design, coś, co nie każdemu się spodoba. Jeśli jednak szukasz zegarka, który uzupełnia ekosystem Samsunga, a przy tym przetrwa ekstremalne aktywności, to chyba najsensowniejszy wybór.

Galaxy Watch 7 – złoty środek

Samsung Galaxy Watch 7 to porządny smartwatch dla każdego. Dostępny w dwóch rozmiarach (40 i 44 mm), z ekranem AMOLED i lekką, aluminiową kopertą. Wszystko działa płynnie, GPS jest dokładny, a funkcje zdrowotne są praktycznie identyczne, jak w Ultra – z wyjątkiem kilku sportowych bajerów. Działa na Wear OS, więc masz dostęp do Google Maps, Spotify i innych aplikacji. Wbudowana Galaxy AI podrzuca codzienne podsumowania, co może być fajnym dodatkiem. Bateria? Standard – dzień, maksymalnie dwa. W tej cenie (od ok. 1100 zł) trudno oczekiwać czegoś więcej. To opcja dla tych, którzy chcą mieć „wszystko, czego potrzeba” bez płacenia za dodatki, z których i tak nie skorzystają.

Galaxy Watch FE – tanio, ale z sensem

Watch FE to najtańszy zegarek w ofercie, ale spokojnie – to wciąż Samsung, więc dla użytkowników smartfonów tej marki, którzy nie chcą wydawać fortuny, będzie jak znalazł. Średnica koperty to 40 mm. Ma mały ekran, mniej bajerów, ale w codziennym użytkowaniu daje radę. Monitoruje sen, tętno, stres, oferuje ponad 100 trybów sportowych. Nie znajdziesz tu EKG ani pomiaru temperatury skóry, GPS jest mniej precyzyjny, a bateria wystarcza na jeden dzień. Ale za ok. 600 zł trudno o lepszy zegarek z Wear OS. To propozycja dla tych, którzy chcą mieć smartwatcha, ale bez wydawania fortuny.

Galaxy Watch 6 Classic – klasyka wciąż na topie

Niby to już „stary” model, ale wciąż może być niezłym wyborem, jeśli uda się go wyhaczyć na jakieś promocji. Stalowa obudowa, obrotowy pierścień, wygodna nawigacja i wszystko, czego można oczekiwać od smartwatcha Samsunga. Monitoruje zdrowie, oferuje dostęp do aplikacji i wygląda bardziej jak klasyczny zegarek niż „minikomputer na rękę”. Bateria jak to w Samsungu – 1-2 dni działania. W promocjach można go dorwać za ok. 700 zł. Dla wielu osób będzie to najlepszy stosunek jakości do ceny.

Który smartwatch Samsunga wybrać?

Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz. Warto też zaznaczyć, że Galaxy Watch to najlepsze połączenie ze smartwatchami Samsunga. Jeśli masz urządzenie innej marki, dobrze jest również rozeznać się, co słychać u konkurentów. Wszystkie te urządzenia łączy jedno Wear OS, dostęp do aplikacji, integracja z Galaxy AI i konieczność posiadania telefonu Galaxy, jeśli chcesz korzystać ze 100% możliwości (np. EKG).

Jeśli potrzebujesz sprzętu, który sprawdzi się w warunkach ekstremalnych i pozwala Ci na to portfel – bierz pancerny wariant Ultra. Jeśli chcesz uniwersalnego zegarka do wszystkiego – Galaxy Watch 7 lub Galaxy Watch 6 będzie w sam raz. Szukasz czegoś taniego, ale sprawdzonego? Modele z serii Galaxy Watch FE to budżetowe rozwiązanie z niezłymi parametrami.