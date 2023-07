Samsung Galaxy Tab S9, czyli wszystko to, co powinien mieć topowy tablet 

Tablet klasy premium – co to właściwie oznacza? Po takim urządzeniu oczekujemy topowej jakości wykonania ekranu, bo to w niego godzinami będziemy wpatrywać się podczas pracy i rozrywki. Potężnego procesora, który pozwoli na odpalanie wymagających gier i obsługę wielu aplikacji w trybach wielozadaniowości. Nie może zabraknąć w nim bezpiecznej i wodoodpornej konstrukcji, by w razie potrzeby nie obawiać się o jego stan podczas użytkowania w podróży czy plenerze. Obsługa rysika to coś tak oczywistego, że głupio o tym wspinać, ale za to Dual SIM to już zaleta, którą nie może pochwalić się każdy tablet na rynku. Tak się składa, że nowy Galaxy Tab posiada wszystkie te funkcjonalności.

Dynamiczny ekran z lepszą ochroną oczu

Charakterystyczną cechą tabletów Samsung był od zawsze prosty, ale estetyczny design i nie inaczej jest tym razem. Rodzina urządzeń z serii Tab S9 zachowała klasyczną bryłę, ale w nieco odchudzonej i odczuwalnie lżejszej formie. Wspomniałem, że u podstaw topowego tabletu leży świetnej jakości ekran, więc to właśnie od niego zaczniemy. W każdym z trzech wariantów najnowszych Samsung Galaxy Tab, czyli S9, S9+ i S9 Ultra mamy do czynienia z Dynamic AMOLED 2X. Co to oznacza? Przede wszystkim perfekcyjne odwzorowanie kolorów dzięki przestrzeni braw DCI-P3, świetne kąty widzenia i głęboką czerń.

Tablet to specyficzne urządzenie, bo pełni nierzadko rolę uniwersalnego sprzętu do domowej rozrywki, dlatego wrażenia z oglądania filmów, grania w gry i przeglądania internetu muszą być topowe, by spełnić oczekiwania każdego użytkownika. W tym miejscu nietuzinkową rolę odgrywa więc częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz, zapewniająca płynny obraz.

Jednak dobrej jakości ekran to nie tylko jakość wyświetlanego obrazu, ale też dbałość o komfort oczu posiadacza. Z tego powodu wszystkie warianty tabletów z serii Galaxy Tab S9 posiadają ulepszoną ochronę wzroku, bo generują o 70% mniej światła niebieskiego. W trybie ciemnym wartość ta zmniejsza się o 78%, bo to właśnie podczas pracy w gorszych warunkach oświetleniowych nasz wzrok jest szczególnie narażony na przemęczenie.

Topowa wydajność i nawet 1 TB miejsca na dane

Sercem tabletów Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra jest wydajny Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, przekładający się na realistyczny i szczegółowy obraz. W porównaniu do serii Galaxy Tab S8 CPU uległo polepszeniu o 34% a GPU aż o 41%. Nawet więc najbardziej wymagające gry nie będą dla serii Tab S9 wyzwaniem, a to komponuje się z nową zmianą w tabletach Samsung, czyli zwiększeniem bazowej pamięci.

Wymagające gry i aplikacje zajmują dużo przestrzeni dyskowej, dlatego każdy (oprócz podstawowej wersji) z przedstawicieli serii S9 startuje z pułapu 256 GB pamięci wbudowanej, którą można dodatkowo rozszerzyć kartą MicroSD z maksymalną pojemnością 1 TB.

Śmiało korzystaj z dużych zasobów energii, a w razie potrzeby po prostu ją udostępnij

Topowy tablet po prostu musi cechować się długim czasem pracy na jednym naładowaniu. Konieczna jest więc pojemna bateria, czego nie zabrakło w tabletach Galaxy S9:

Galaxy Tab S9 – 8400 mAh

Galaxy Tab S9+ – 10090 mAh

Galaxy Tab S9 Ultra – 11200 mAh

Pozwala to osiągnąć urządzeniom do 15 godzin odtwarzania wideo, a gamerom dołączać do dynamicznych rozgrywek w grach online bez obaw o szybkie rozładowanie sprzętu. Każdy z tabletów może też w razie potrzeby awaryjnie naładować telefon (lub odwrotnie) dzięki funkcji ładowania zwrotnego, szczególnie przydatnej podczas pracy poza domem, kiedy nie mamy łatwego dostępu do gniazdka sieciowego. A skoro już o pracy w plenerze mowa, to porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo i w tej kwestii modele z serii Galaxy Tab S9 przeszły pewne modernizacje.

Tablety z racji swej wielkości są szczególnie narażone na upadki. Dlatego też Samsung w zaktualizowanej ofercie urządzeń postawił na sztywną i wytrzymałą konstrukcję z Armor Aluminium, a to oznacza, że tablet lepiej znosi ewentualne zarysowania.

Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra nie boją się też kontaktu ze słodką wodą, za sprawą wodoodporności potwierdzonej certyfikatem IP68. Przykry incydent podczas kąpieli w wannie czy wizyty nad stawem w postaci zanurzenia tabletu w wodzie nie musi wiązać się z dawką skrajnie nieprzyjemnych emocji, bo seria S9 wytrzymuje głębokość do 1,5 metra przez maksymalnie 30 minut. Dla wyjątkowo przezornych opracowano zaś specjalne etui outdoorowe z wytrzymałością klasy MIL, zabezpieczające sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Co ciekawe nie tylko sam tablet posiada stopień ochrony IP68 – może nim pochwalić się także dołączony do zestawu rysik S Pen, zaprojektowany do udoskonalania kreatywności.

Wodoodporny rysik – bo pomysł może nadejść nawet podczas kąpieli

Czymże byłby topowy tablet premium bez ułatwiającego pracę rysika. S Pen to klasyk, który przez lata pozwalał pobudzać wodze fantazji posiadaczom nie tylko tabletów, ale też i smartfonów Samsunga. Szkicowanie, rysowanie, odręczne pisanie czy po prostu nawigacja po urządzeniu – udoskonalona wersja S Pena radzi sobie z tym jeszcze lepiej dzięki zwiększeniu optymalnej siły nacisku i nachylenia. To także pierwszy rysik S Pen w tabletach o stopniu ochrony IP68, czyli dokładnie tym samym statusie zabezpieczenia, co w urządzeniach z serii Galaxy Tab S9.

Przy okazji premiery tabletów rysik doczekał się nowej odsłony. Specjalna edycja Creator to przede wszystkim unikalny design i większy komfort użytkowania z uwagi na miękki materiał. Na lepsze wrażenia z pisania i szkicowania wpływają zaś wymienne końcówki rysika, dostosowywane do wykonywanych czynności.

Z dostępem do sieci bez fizycznej karty

Tablety były niegdyś zaledwie przedłużeniem smartfona, ale dzięki wyposażeniu je w modem sieciowy mogą w zasadzie zastąpić go w wielu aspektach. Jeśli dodamy do tego fakt obsługi Dual SIM i łatwej aktywacji wirtualnej eSIM (oraz prostego transferu wirtualnej karty przy zmianie urządzenia), to otrzymamy sprzęt gotowy do korzystania w niemal każdym miejscu na świecie – wszystko to bez konieczności posiadania fizycznej karty. Ta funkcjonalność może okazać się nieoceniona podczas podróży zagranicznych, bo niektórzy operatorzy już dziś oferują możliwość korzystania z pakietów danych komórkowych poza granicami domyślnego kraju tylko dzięki wyposażeniu się w wirtualną kartę.

Galaxy S9 – tablety pełne benefitów

Niezależnie od tego, czy poszukujesz sprzętu pełniącego rolę centrum domowej rozrywki, biznesowego partnera czy narzędzia do wyrażania kreatywności, tablety z serii Galaxy Tab S9 stają na wysokości zadania. To potężne sprzęty z wydajnym procesorem, podrasowanym GPU i świetnym ekranem Dynamic AMOLED 2X, zapewniającym realistyczne odwzorowanie kolorów oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Sam ekran generuje jednak zauważalnie mniej światła niebieskiego, przez co chroni oczy użytkowników – zwłaszcza w nocy.

Wytrzymałość zawdzięcza konstrukcji z Armor Aluminium i ochronie IP68, którą znajdziemy także w rysiku S Pen, jeszcze lepiej sprawdzającym się w notatkach, rysowaniu czy konwertowaniu odręcznego pisma na cyfrowe. Pakiet funkcjonalności dopełnia zaś obsługa Dual SIM, przekładająca się na wygodniejsze korzystanie w podróży – nie tylko po kraju, ale także za granicą.