Bankowość prywatna - co to właściwie jest?

Bankowość prywatna to usługi, które są dedykowane do wąskiego grona najzamożniejszych klientów. Często ich podstawą jest długoletnia relacja z bankiem. Jakie korzyści można w ten sposób osiągnąć? Jaki majątek należy posiadać by móc korzystać z bankowości prywatnej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to jest bankowość prywatna?

Bankowość prywatna to usługi dedykowane najzamożniejszym klientom. Jest to zatem oferta, która ma zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób otaczając je tym samym opieką na możliwie najwyższym poziomie. Warto bowiem wiedzieć, że bankowość prywatna to nie tylko najlepsze karty kredytowe, specjalne programy oszczędnościowe, czy dedykowane oddziały dostępne wyłącznie dla najbogatszych, ale przede wszystkim długoterminowe i kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta, za które odpowiadają najlepsi i najbardziej doświadczeni doradcy banku. Oczywiście w niektórych instytucjach bankowość prywatna oferowana jest w formie standardowych produktów bankowych, które zostały lekko zmodyfikowane. Warto jednak mieć świadomość, że nie wiele ma to wspólnego z prawdziwą bankowością prywatną, która powinna sprowadzać się do kompleksowego zarządzania majątkiem klienta, czyli tzw. wealth management oraz partnerskiej relacji z doradcą bankowym.

Bankowość prywatna - korzyści

Z punktu widzenia klienta możliwość korzystania z segmentu bankowości prywatnej przynosi wiele korzyści, które osiągane są na wielu poziomach. Do najważniejszych należy zaliczyć między innymi:

możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanej oferty oraz kompleksowego doradztwa w zakresie zarządzania majątkiem - z klientem współpracują bowiem bankierzy wspierani przez najlepszych analityków, co pozwala kompleksowo zarządzać majątkiem. Działanie ukierunkowane są w tym przypadku jednak nie tylko na to, by klient systematycznie się bogacił, ale również był otoczony odpowiednią opieką oraz czuł się bezpiecznie. W efekcie najważniejsze nie zawsze jest to, by uzyskać możliwie najwyższą stopę zwrotu, ale wskazywać takie inwestycje, w przypadku których ryzyko kształtuje się na poziomie akceptowalnym przez klienta;

możliwość korzystania z priorytetowej obsługi - klienci należący do segmentu bankowości prywatnej obsługiwani są przez najlepszych doradców bankowych, a współpraca przebiega na prawdziwie partnerskich zasadach. W efekcie klient posiada bezpośredni numer do pracownika banku mogąc skontaktować się z nim w dowolnym momencie i omówić dowolną sprawę. Usługi bankowości prywatnej świadczone są w specjalnych oddziałach, które zapewniają nie tylko najwyższy komfort, ale również poufność;

długoterminową opiekę - bankowość prywatna to nie tylko bieżąca obsługa zamożnego klienta, ale przede wszystkim kompleksowe zarządzanie posiadanym przez niego majątkiem w celu jego pomnażania oraz zabezpieczania. Przyjmowana jest w tym przypadku z reguły długoterminowa perspektywa, a okres współpracy wynosi kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Przykładowo w USA z bankowości prywatnej korzystają często osoby, które odziedziczyły majątek, co sprawia, że współpraca kontynuowana jest przez kolejne pokolenia. Długoterminowe zarządzanie majątkiem nie oznacza oczywiście, że osoby korzystające z bankowości prywatnej nie wykorzystują okazji pojawiających się chwilowo na rynku. Dzięki współpracy z najlepszymi doradcami bankowymi oraz analitykami finansowym mają bowiem dostęp do bieżących analiz rynkowych;

dodatkowe oferty i przywileje - w bankowości prywatnej istotne jest bowiem nie tylko pomnażanie, czy ochrona posiadanego kapitału, ale również czerpanie radości z życia. W związku z tym klienci mogą korzystać z dodatkowych rozwiązań, które dopasowywane są do ich stylu życia. Przykładem może być bezpłatne ubezpieczenie podróżne, czy usługi Concierge;

prestiż - wejście na pułap umożliwiający korzystanie z bankowości prywatnej dla wielu klientów oznacza osiągnięcie wyższego poziomu, czy nawet sukcesu, a co a tym idzie wzrost prestiżu. Celem w tym przypadku może być również możliwość poznania oraz nawiązania relacji biznesowych z innymi zamożnymi osobami.

Jakim majątkiem należy dysponować, żeby móc korzystać z bankowości prywatnej?

W kontekście bankowości prywatnej istotna jest wielkość posiadanego przez klienta majątku, ponieważ nie tylko determinuje możliwość korzystania z tego typu usług, ale także pozwala dopasować je do indywidualnych potrzeb. Jakim majątkiem należy zatem dysponować? Otóż, warto mieć świadomość, że każdy bank indywidualnie określa w swoich wewnętrznych regulaminach warunki, które musi w tym przypadku spełnić klient. W praktyce w Polsce absolutne minimum stanowi posiadanie 500 tys. złotych, jednak w zdecydowanej większości przypadków należy dysponować kwotą na poziomie co najmniej miliona złotych.

Od wysokości kapitału uzależniony jest w dużej mierze pakiet oferowanych usług. Inne rozwiązania inwestycyjne, czy dywersyfikujące proponowane są bowiem osobom dysponującym kwotą 1 mln złotych, a inne klientom, którzy w swoim majątku mają 5, czy 10 mln złotych. Istotne są oczywiście także potrzeby danej osoby, ponieważ w przypadku bankowości prywatnej bardzo często tworzone są rozwiązania dedykowane dla indywidualnego klienta.

Dla kogo jest bankowość prywatna?

Osoby dysponujące wysokim kapitałem chcą go odpowiednio go zainwestować i zabezpieczyć na przyszłość. Potrzebują profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego oraz wsparcia doświadczonych doradców bankowych. Kto jeszcze powinien korzystać z bankowości prywatnej? Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy posiadają duży majątek, ale nie mają czasu lub możliwości, by nim optymalnie zarządzać. Zaufanie oraz partnerska współpraca z doradcą bankowym pozwoli skupić się na własnym biznesie i dalej go rozwijać. Bankowość prywatna to również usługa dla osób zamożnych, które pragną skorzystać ze swojego statusu. W efekcie realizując codzienne obowiązki, podróżując, czy zwyczajnie ciesząc się życiem mogą one korzystać z wielu dodatkowych ofert i udogodnień, które podkreślają zamożność oraz prestiż.

Bankowość prywatna w banku Citi Handlowy

Bankowość prywatną w Polsce oferuje obecnie kilka banków, jednak warto mieć świadomość, że zarówno oferta dla najzamożniejszych klientów, jak i poziom doświadczenia oraz świadczonych usług może znacznie się różnić. W związku z tym chcąc korzystać z bankowości prywatnej należy wybrać odpowiedniego partnera, którego przykładem może być bank Citi Handlowy. Oferta bankowości prywatnej dostępna jest pod linkiem: https://www.citibank.pl/private-banking/citigold-private-client i opiera się na czterech głównych filarach. Chodzi w tym przypadku o:

priorytetową obsługę, ponieważ z najzamożniejszymi klientami współpracują najbardziej doświadczeni doradcy, którzy posiadają wieloletni staż w bankowości prywatnej. Każdy klient posiada przypisanego osobistego asystenta, który wspiera go w zarządzaniu codziennymi finansami, a dodatkowo może spotykać się z menedżerem inwestycyjnym, ekspertem ds. rynków walutowych, czy menedżerem ds. rozwiązań ubezpieczeniowych;

doradztwo i analizy, co jest istotne dla osób, które chcą pomnażać swój majątek poprzez inwestycje, ale nie posiadając możliwości, czasu lub umiejętności, by analizować rynki, kreślić strategie, czy szukać okazji. Zespół doświadczonych doradców inwestycyjnych zapewnia w tym przypadku nie tylko profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale dostarcza również rekomendacji dopasowanych do celów klienta, wysokości jego majątku, czy akceptowalnego przez niego poziomu ryzyka;

bezpieczeństwo, ponieważ bankowość prywatna to nie tylko powiększanie majątku, ale również zabezpieczenie posiadanego kapitału, czy zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższym. W związku z tym przedstawiane są strategie inwestycyjne oraz produkty oszczędnościowe i ubezpieczeniowe, które nie tylko umożliwiają realizację planów, ale zabezpieczają również przyszłość klientów i ich rodzin;

dodatkowe oferty i przywileje, z których mogą korzystać klienci z segmentu bankowości prywatnej. W efekcie nie tylko podkreślają swój sukces społeczny, ale osiągają także dodatkowe korzyści, czy zwiększają komfort codziennego funkcjonowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że segment bankowości prywatnej to usługi dedykowane dla osób zamożnych, które dzięki partnerskiej współpracy z bankiem mogą nie tylko powiększać, ale również zabezpieczyć własny majątek. Zarządzanie nim opiera się w tym przypadku na zaufaniu oraz wiedzy i umiejętnościach najlepszych, najbardziej doświadczonych doradców bankowych.