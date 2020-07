Tak wygląda odpowiedź Samsunga na iPada Pro. Oto Galaxy Tab S7 (z rysikiem i klawiaturą)

Rynek tabletów równie szybko co wystrzelił do góry, to się i… skurczył. Kiedy smartfony zaczęły puchnąć w rozmiarach, tablety zaczęły odchodzić w niepamięć. A przynajmniej rynek nie jest zalewany nowymi modelami równie szybko, co jeszcze kilka lat temu. Mimo wszystko kilka firm — w tym Lenovo, Apple, Huawei czy Samsung wciąż się nie poddały i walczą na tym kurczącym się rynku. iPad nie bez powodu stał się synonimem słowa tablet, ale tamtejsze rozwiązania systemowe nie każdemu pasują. Huaweiowe alternatywy (m.in. MatePad Pro) w nowym wydaniu pozbawione są usług Google, co dla wielu jest dyskwalifikujące. Ale właśnie Lenovo i Samsung stale prą naprzód. Oficjalnie Galaxy Tab S7 firma zaprezentuje w przyszłym tygodniu — ale Evan Blass udostępnił oficjalne rendery tabletu oraz akcesoriów.

Galaxy Tab S7: tablet z klawiaturą i rysikiem na renderach

O 11.4″ tablecie z ekranem S-AMOLED (który ma oferować odświeżanie nawet do 120Hz oraz rozdzielczość 1600 × 900) sporo informacji wyciekło już wcześniej. Konstrukcja miałaby być odrobinę większa od tej, którą firma przedstawiła w zeszłym roku (mowa tu o 244,5 x 159,5 x 5,7 mm). Napędzać miałby go Snapdragon 865+, systemowo czekać ma tam na nas Android 10 z One UI 2.5. Akumulator o pojemności 7,760 mAh powinien wystarczyć na wiele godzin komfortowej pracy, podobnie jak 8GB pamięci operacyjnej (i 256 na dane). To solidny konkurent dla iPada Pro z wyższej półki cenowej, który możemy teraz zobaczyć na pierwszych grafikach — podobno oficjalnych. Evan Blass (znany bardziej jako @evleaks) regularnie serwuje tego typu materiały, które po oficjalnych zapowiedziach okazują się zgodne z prawdą. Wygląda więc na to, że mimo iż do premiery tabletu Galaxy Tab S7 jeszcze kilka dni — możemy już oficjalnie przyjrzeć się konstrukcji oraz dodatkom.