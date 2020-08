Prezentacja nowych telefonów z serii Note to zawsze jedna z najgorętszych premier roku, ponieważ to seria Note przez lata była wyznacznikiem tego, jak wydajne potrafią być telefony. Czy Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra również będą takimi wyznacznikami? Poniżej macie ich pełną specyfikację, a jeżeli chcecie poczytać o pierwszych wrażeniach Pawła z tymi smartfonami – zapraszam do jego tekstu.

Te dwa urządzenia różnią się i to bardzo

Samsung stale eksperymentuje z liczbą telefonów w kolejnych seriach. Tym razem padło na dwa smarfony – zwykłego Note i Note 20 Ultra. Przyglądając się jednak specyfikacji, można powiedzieć, że te urządzenia łączy głównie nazwa. Przede wszystkim, w oczy rzucają się materiały, z których wykonane zostały oba urządzenia. Większy Note posiada z przodu i z tyłu Gorilla Glass 7, natomiast tył mniejszego wykonany jest z plastiku. I jakby się Samsung nie zarzekał, że ma on imitować szkło – jest to plastik. Drugą dużą różnicą jest wyświetlacz – w mniejszym smartfonie mamy zastosowaną matrycę 60 Hz, podczas gdy w Note 20 Ultra mam (co prawda jedynie adaptacyjny) wyświetlacz 120 Hz. Choć procesory są takie same, różnice widać w ilości pamięci RAM – 8 GB w podstawowym modelu i 12 GB w Ultra.