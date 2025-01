Oto Samsung Galaxy S25 Ultra. Ta funkcja skupia uwagę

Samsung Galaxy S25 Ultra - specyfikacja

Galaxy S25 Ultra napędzany jest procesorem Snapdragon 8 Elite dla Galaxy. Według producenta, zapewnia on wzrost wydajności o 40% w przetwarzaniu neuronowym (NPU), 37% w przetwarzaniu danych (CPU) i 30% w przetwarzaniu grafiki (GPU) w porównaniu do poprzedniej generacji. Smartfon ma również o 40% większą komorę chłodzącą, co powinno przełożyć się na lepsze odprowadzanie ciepła. S25 Ultra posiada 6,9-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ z adaptacyjnymi odcieniami kolorów i korektorem obrazu (Vision Booster). Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz.

Aparaty w Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung S25 Ultra wyposażono w ultraszerokokątny aparat 50 MP, szerokokątny aparat 200 MP, teleobiektyw 50 MP z 5-krotnym zoomem optycznym i teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Aparat ultraszerokokątny został znacząco ulepszony w stosunku do poprzedniego 12 MP. Przedni aparat ma 12 MP. Funkcje aparatu obejmują m.in. 10-bitowy zapis HDR, Usuwanie dźwięku, Wirtualną przesłonę w trybie Expert RAW, Galaxy Log do gradacji kolorów i ulepszone Studio portretu.

Bateria i wykonanie - Samsung S25 Ultra

Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Samsung deklaruje, że ładowanie przewodowe o mocy 25 W pozwala naładować baterię do 65% w około 30 minut. Smartfon obsługuje również szybkie ładowanie bezprzewodowe (Fast Wireless Charging) 2.0 i funkcję bezprzewodowego powerbanku (Wireless PowerShare). Obudowa S25 Ultra wykonana jest z tytanu i szkła Corning Gorilla Armor 2. Samsung twierdzi, że to materiał trwalszy niż standardowe szkło, zwiększający odporność na upadki. Smartfon spełnia normę IP68, co oznacza odporność na wodę i pył.

Galaxy AI na S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra wprowadza szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które mają usprawnić interakcję z urządzeniem i zwiększyć jego funkcjonalność. Interfejs One UI 7, w połączeniu z Galaxy AI, analizuje preferencje użytkownika i dostarcza spersonalizowane doświadczenia. Część z nich wyświetlana jest w specjalnej strefie Now Brief oraz na pasku Now Bar (na ekranie blokady) - ten ostatni przypomina trochę Dynamiczną Wyspę z iPhone'a, więc mam nadzieję, że będzie kiedyś wspierać np. wyświetlanie wyników meczy na żywo czy czas do przyjazdu zamówionego pojazdu.

Znana już Funkcja Circle to Search rozpoznaje numery telefonów, adresy e-mail i URL na ekranie, umożliwiając szybkie wykonanie połączenia, wysłanie wiadomości lub przejście na stronę internetową. AI Select pozwala na inteligentne zaznaczanie i kopiowanie tekstu, a Gemini – aktywowany bocznym przyciskiem – umożliwia sterowanie głosowe aplikacjami Samsunga, Google i innych firm, np. Spotify. Writing Assist oferuje podsumowywanie treści i automatyczne formatowanie notatek, a Drawning Assist pozwala tworzyć obrazy na podstawie szkiców i podpowiedzi tekstowych lub graficznych. Jest też wiele opcji: rozszerzanie zdjęć (foto wyżej), usuwanie audio z filmów (narzędzie gumki) czy dorysowywanie elementów na zdjęciach.

Dodatkowo, funkcje transkrypcji i podsumowań uporządkowują rozmowy, a Personal Data Engine analizuje dane użytkownika, by dostarczać spersonalizowane sugestie, np. w Galerii zdjęć. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te funkcje oparte są na lokalnym przetwarzaniu danych w urządzeniu, co ma zapewnić prywatność użytkownika.

Samsung Galaxy S25 Ultra - ceny, kolory, dostępność, przedsprzedaż

Samsung podał oficjalne ceny Galaxy S25 Ultra w Polsce. Wersja z 256 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztować 6399 złotych (o 200 złotych mniej od poprzednika), wariant z 512 GB - 6899 złotych (taniej o 400 złotych), a wersja z 1 TB - 7999 złotych (mniej o 250 złotych). Smartfon będzie dostępny w czterech kolorach: srebrnym, czarnym, niebieskim i szarym.

Przedsprzedaż Galaxy S25 Ultra rozpocznie się 22 stycznia o godzinie 19:00 i potrwa do 6 lutego. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów już 4 lutego. W ramach przedsprzedaży można liczyć na atrakcyjne bonusy, np. słuchawki Galaxy Buds lub dodatkowe akcesoria.

