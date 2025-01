Nowy rok, nowy flagowiec. OnePlus 13 może namieszać

Pierwszy flagowy smartfon 2025 roku właśnie zadebiutował. Oto OnePlus 13, który ma ambicję, by mocno namieszać na najwyższej półce smartfonów. Co warto o nim wiedzieć? Zebraliśmy najistotniejsze informacje oraz warunki oferty promocyjnej, w ramach której będzie można kupić go w najbliższych dniach.

Historię marki OnePlus wszyscy znamy. Zaczęło się od zabójców flagowców, by pewnego dnia przejść do produkowania urządzeń z najwyższej półki cenowej. Czy to wyszło marce na dobre? Wsłuchując się w głos społeczności, przez pewien czas niekoniecznie. Kilka kolejnych generacji flagowców od OnePlusa przeszło przez rynek niezauważenie, aż do ubiegłego roku. OnePlus 12 udowodnił, że marka wciąż potrafi namieszać. W końcu udało się zaproponować flagowca, który w niczym nie ustępował rynkowym liderom, co pozwoliło na odzyskanie uwagi społeczności. W 2025 rok OnePlus wchodzi z kolejną dużą premierą. Oto OnePlus 13, który zdaje się być jeszcze lepszy od swojego poprzednika. A skoro tak, czy uda mu się zdobyć przychylność klientów? Jeśli miałaby decydować o tym wyłącznie specyfikacja, tak właśnie by się stało. Poznajmy ją nieco bliżej.

OnePlus 13 – flagowiec od OnePlus kompletny jak nigdy

Projektując smartfon OnePlus 13, jego producent wyjątkowo przyłożył się do możliwości fotograficznych. Z tego powodu na pleckach smartfona znalazły się aż trzy aparaty uzbrojone w matryce o rozdzielczości 50 megapikseli. OnePlus 13 wyposażono w aparat główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw z innowacyjnym rozwiązaniem Tri Prism, zapewniającym zdjęciom wykonanym w zbliżeniu wyjątkową szczegółowość.

Za wydajność, jak przystało na flagowy smartfon, odpowiada układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Nie trzeba jednak martwić się o czas pracy na baterię, ponieważ towarzyszy mu ogniwo o pojemności aż 6000 mAh. OnePlus 13 pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z autorską nakładką OxygenOS 15. Nie zabrakło w niej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, chociażby do edycji i poprawy jakości zdjęć.

Wrażenia multimedialne to w OnePlusie 13 domena wyświetlacza ProXDR o wysokiej rozdzielczości (3168x1440) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Całości dopełnia zestaw praktycznych akcesoriów, na czele z magnetycznymi etui i kompatybilnymi ładowarkami.





OnePlus 13R – atrakcyjna alternatywa za rozsądną cenę

Obok modelu OnePlus 13, na polskim rynku debiutuje nieco tańszy przedstawiciel flagowych smartfonów chińskiego producenta – OnePlus 13R. Został on wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i 12 GB pamięci RAM. Najistotniejsza różnica tkwi w aparacie. Tu również znajdziemy moduł złożony z trzech obiektywów, jednak nieco innych. Aparat główny ma rozdzielczość 50 megapikseli, teleobiektyw 50 megapikseli z dwukrotnym zbliżeniem optycznym, a obiektyw ultraszerokokątny korzysta z matrycy o rozdzielczości 8 megapikseli.

Atrakcyjna oferta na rozpoczęcie sprzedaży

Polskie ceny nowych OnePlusów prezentują się następująco:

OnePlus 13, wersja 16GB RAM/512GB – 5299 PLN

OnePlus 13, wersja 12GB RAM/256GB – 4799 PLN

OnePlus 13R, wersja 12GB RAM/256 GB – 3699 PLN

Dodatkowo z okazji wprowadzenia nowości do sprzedaży, można liczyć na atrakcyjne upusty i dodatki. Kupując jeden z wymienionych smartfonów w dniach od 7 do 21 stycznia można otrzymać w prezencie zegarek OnePlus Watch 2R. Oprócz zegarka nabywcy nowych OnePlusów będą mogli skorzystać z cashbacku, o ile zdecydują się na zakup do 4 lutego (cashback i zegarek nie wykluczają się). W zależności od wybranego wariantu smartfona, do kieszeni wrócą środki w odpowiedniej wysokości:

400 zł przy zakupie OnePlus 13 16/512GB 5G

200 zł przy zakupie OnePlus 13 12/256GB 5G

200 zł przy zakupie OnePlus 13R 12/256GB 5G





Gdzie najlepiej kupić smartfon OnePlus 13? W Arkadii!

Jeszcze więcej promocji czeka na tych, którzy postanowią wybrać się po zakup smartfona do warszawskiej galerii Arkadia. W dniu 11 stycznia OnePlus organizuje tam pop-up store, w którym zakupy będą premiowane dodatkowymi nagrodami. Oto one:

Dla pierwszych 5 osób, które kupią OnePlus 13 w wersji 16/512 nagrodami będą:

Głośnik B&O

Zegarek Watch 2R;

400 zł zwrotu;

Ładowarka OnePlus SUPERVOOC 120 W Dual Portal GaH

Ładowarka bezprzewodowa OnePlus AIRVOOC 50 W Wireless Charger A1

Od 6 osoby, która kupi OnePlus 13 w wersji 16/512 nagrodami będą:

Zegarek Watch 2R;

400 zł zwrotu;

Ładowarka OnePlus SUPERVOOC 120 W Dual Portal GaH;

Ładowarka bezprzewodowa OnePlus AIRVOOC 50 W Wireless Charger A1.

Przy zakupie OnePlus 13 w wersji 12/256 nagrodami będą:

Zegarek Watch 2R;

200 zł zwrotu;

Ładowarka OnePlus SUPERVOOC 120 W Dual Portal GaH;

Ładowarka bezprzewodowa OnePlus AIRVOOC 50 W Wireless Charger A1.

Przy zakupie OnePlus 13R wersja 12/256 nagrodami będą:

Zegarek Watch 2R;

200 zł zwrotu;

Ładowarka OnePlus SUPERVOOC 120 W Dual Portal GaH

OnePlus 13 to zdecydowanie bardzo mocny akcent na początek roku w smartfonowym świecie. Jego recenzji możecie się spodziewać na naszych łamach jeszcze dzisiaj. Już teraz możemy zdradzić, że OnePlus namiesza na rynku i to grubo.