HONOR Magic7 Pro - Pro w czystej postaci

HONOR Magic7 Pro to najnowszy flagowiec znanej nad Wisłą marki. Jak wskazuje sam producent, powstał z myślą o zaawansowanych funkcjach sztucznej inteligencji i wysokiej jakości fotografii. Urządzenie jest już dostępne w Polsce w cenie 5799 zł — obok naprawdę "pro" specyfikacji, "pro" jest także i koszt jego zakupu.

HONOR Magic7 Pro obiecuje funkcje AI, które integrują się z urządzeniem i chmurą. Magiczny Portal pozwala na szybkie wyszukiwanie tekstów i obrazów w różnych kontekstach. Dosyć interesującą ciekawostką jest... funkcja wykrywania deepfake’ów, która działa dzięki analizie szczegółów na poziomie pikseli. Sprzęt dosyć ciekawie podchodzi do kwestii konsumpcji treści: ogień zwalcza niczym innym, jak ogniem.

Reklama

Zaawansowany system aparatów

System aparatów HONOR AI Falcon wyróżniać ma się uniwersalnością i jakością zdjęć. Główny aparat 50 MP z przysłoną f/1,4 ma robić szczegółowe i wyraźne zdjęcia, niezależnie od warunków oświetleniowych. Teleobiektyw o rozdzielczości 200 MP i zakresie ogniskowych od 30x do 100x pozwali natomiast uchwycić odległe obiekty z dużą dokładnością. Tryby portretowe, stworzone we współpracy z francuskim studiem Harcourt, pozwolą na robienie profesjonalnych ujęć z odpowiednim oświetleniem i odwzorowaniem kolorów. Bezproblemowe ma być fotografowanie dynamicznych scen dzięki funkcjom takim jak AI Super Zoom i HD Super Burst.

Nie tylko aparatami człowiek żyje. Natomiast sprzęt żyje pojemnością akumulatora. HONOR Magic7 Pro wyposażono w baterię o pojemności 5270 mAh, która dzięki zastosowaniu krzemowo-węglowych elektrod pozwoli na długą pracę nawet w niekorzystnych dla układu zasilania warunkach. Funkcja szybkiego ładowania przewodowego o mocy 100W oznaczać ma pełne naładowanie urządzenia w zaledwie 33 minuty, a bezprzewodowe ładowanie o mocy 80W zaoferuje dodatkowy komfort użytkowania. Zintegrowany system zarządzania energią ma natomiast dbać o to, by bateria nie zdegradowała się zbyt szybko.

Wyświetlacz i komfort użytkowania

HONOR Magic7 Pro to przede wszystkim 6,8-calowy wyświetlacz PWM o częstotliwości 4320 Hz, który ma stać na straży komfortu oczu i wykluczyć jakiekolwiek migotanie. Ekran, wykorzystujący technologię Circular Polarized Light Display, ma uzyskiwać to poprzez imitowanie... światła słonecznego. Użytkownik może skorzystać z funkcji Notatnik AI oraz Tłumaczenie AI, które mają wesprzeć użyteczność. Filozofia marki Honor w kontekście tego urządzenia skupiać ma się natomiast na uniwersalności, użyteczności i trwałości.

Trzeba przyznać, że HONOR się postarał i pokazał światu telefon, który z powodzeniem można nazwać "Pro". Sztuczna inteligencja coraz śmielej rozgaszcza się na rynku smartfonów i jest to naprawdę dobry znak. Po latach "posuchy" w funkcjonalnościach tych urządzeń mamy wreszcie coś, co je w pewnym sensie ubogaca. Teraz HONOR-a Magic7 Pro zweryfikuje rynek i jestem ciekaw, jak to wyjdzie.

Źródło: informacja prasowa