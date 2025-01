Smartfon Iron Mana - POCO prezentuje ultra wydajną serię dla graczy

POCO ma ciekawą propozycję dla graczy i fanów Marvela. Nowe smartfony z serii X7 są jak kieszonkowe konsole do gier.

Rynek gier mobilnych stale rośnie, ale nie mógłby się rozwijać bez odpowiednich urządzeń, które potrafią uciągnąć coraz bardziej wymagające gry. Z tego powodu POCO wprowadza na rynek nową serię smartfonów X7, będących odpowiedzią na oczekiwania graczy. Jest też nowy model specjalny, przygotowany w kooperacji z Marvel Studios.

Reklama

POCO X7 i POCO X7 Pro

Seria X7 ma łączyć w sobie wysoką wydajność z wyjątkowym wzornictwem. Na tym polu ma szczególnie wyróżniać się model POCO X7 Pro, czyli smartfon napędzany przez MediaTek Dimensity 8400-Ultra, czyli najwydajniejszy procesor w serii X. Może osiągnąć wzrost wydajności energetycznej – 54%1 z CPU i 70%1 z GPU – co przekłada się na 50% wzrost wydajności w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w porównaniu do poprzedniej generacji.

Urządzenie zostało wyposażone w ekran o odświeżaniu 120 Hz (AMOLED CrystalRes 1.5K z jasnością na poziomie 3200 nitów) i korzysta z technologii LiquidCool 4.0, która zapewnia chłodzenie pod ciśnieniem – to w połączeniu z baterią 6000 mAh (największa w historii marki z ładowaniem 90W HyperCharge), ma czynić go świetnym narzędziem do gier mobilnych. Pracuje na systemie Xiaomi HyperOS z ulepszoną optymalizacją WildBoost 3.0, dzięki czemu w popularnym Genshin Impact może osiągnąć najwyższą rozdzielczość 1,5K AI.

POCO X7 Pro korzysta z Corning Gorilla Glass 7i, które według producenta ma dwukrotnie poprawiać odporność na zarysowania i upadki. Jest też zgodny z IP68, a to oznacza, że woda i kurz mu niestraszne.

Jego nieco mniej zaawansowany towarzysz ma pod maską układ Dimensity 7300-Ultra i baterię o pojemności 5110 mAh. Podobnie jak w modelu Pro mamy do czynienia z AMOLED CrystalRes 1.5K 120 Hz z tą różnicą, że X7 cechuje się nieco gorszą jasnością maksymalną na poziomie 3000 nitów. Ekran jest chroniony przez Corning Gorilla Glass Victus 2, oferując o 55%22 lepszą odporność na upadki, a dzięki IP68 i technologii Wet Touch można bez trudu obsługiwać go w deszczu.

Zarówno POCO X7 Pro, jak i POCO X7 są wyposażone w aparat główny Sony IMX882 50 MP z technologią OIS, przekładającą się na żywe zdjęcia nawet w słabym oświetleniu. POCO X7 oferuje tryb złotego portretu 46 mm, podczas gdy POCO X7 Pro wprowadza dwie ogniskowe 26 mm i 35 mm – wszystko to wspierane zaawansowanymi algorytmami AI, ulepszającymi efekt końcowy. Jeśli zaś chodzi o wideo, to POCO X7 obsługuje nagrywanie wideo 4K przy 30 klatkach na sekundę, a POCO X7 Pro w 4K przy 60 klatkach na sekundę z podwójną stabilizacją OIS i EIS.

Iron Man korzystałby z POCO X7 Pro

Nowe smartfony od POCO mają cechować się nie tylko dobrą wydajnością w grach, ale też minimalistycznym designem. POCO X7 Pro to – jak podaje producent – urządzenie z liniami inspirowanymi torem wyścigowym i płynnymi krzywiznami Béziera, a podstawowy POCO X7 występuje w wariancie z plikami z wegańskiej skóry.

Najbardziej intrygująca jest jednak specjalna edycja X7 Pro, stworzona we współpracy z Marvelem.

Reklama

POCO X7 Pro Iron Man Edition ma z tyłu płaskorzeźbę 3D wzbogaconą o platynowe detale, przedstawiającą hełm kultowej zbroi przywódcy Avengers. Metaliczne akcenty w złotym kolorze mieszają się tu z głębokimi, czerwonymi odcieniami i trzeba przyznać, że na żywo prezentuje się to naprawdę nieźle.

Cena i dostępność

POCO X7 Pro jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, zielonym i żółtym, oraz w dwóch wariantach: 8GB+256GB oraz 12GB+512GB. Wycenionych kolejno na 1499 zł (obniżka o 200 zł względem rekomendowanych 1699 zł) i 1699 zł (obniżka o 200 względem sugerowanych 1899 zł).

Reklama

POCO X7 jest również dostępny w trzech kolorach: srebrnym, zielonym i czarnym, w wariantach 8GB+256GB oraz 12GB+512GB. Wariant 8GB+256GB w okresie promocyjnym został wyceniony na 1099 zł (obniżka o 200 zł względem sugerowanych 1299 zł), a wariant 12GB+512GB na 1299 zł (obniżka o 200 zł względem sugerowanych 1499 zł).

Za specjalną wersję Iron Man Edition przyjdzie nam zapłacić 1799 zł (wariant 12GB+512GB). Oba modele są już dostępne, a ceny promocyjne będą ważne do 19 stycznia.