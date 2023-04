Nowe notebooki Lenovo Legion korzystają z AI i najlepszych układów graficznych na rynku

Do sklepów trafiła właśnie najnowsza generacja notebooków dla graczy z rodziny Lenovo Legion, a wraz z nimi przełomowe technologie, które zapewniają znaczny wzrost wydajności.

Wszystko za sprawą nowej rodziny kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 oraz najnowszych procesorów Core 13. generacji i Ryzen 7000. Całość wspomaga natomiast pierwszy na świecie dedykowany układ sztucznej inteligencji, który dzięki uczeniu maszynowemu zapewnia nam najwyższą wydajność w każdej sytuacji.

Lenovo Legion ponownie z układami NVIDIA GeForce RTX

NVIDIA zaprezentowała nowe układy graficzne z rodziny GeForce RTX 40 na początku roku. Bazują one na najwydajniejszej architekturze o kodowej nazwie Ada Lovelace, która wprowadza na rynek wiele nowych rozwiązań. Począwszy od trzeciej generacji rdzeni RT odpowiedzialnej za przetwarzanie promieni świetlnych, która oferuje dwukrotnie wyższą przepustowość w zakresie obliczeń przecięcia promienia z trójkątem, znacząco zwiększając wydajność obliczeniową RT-TFLOP, przez czwartą już generację rdzeni Tensor, które pozwoliły na wprowadzenie trzeciej wersji technologii DLSS 3, a skończywszy na rozwiązaniu Shader Execution Reordering, które sprawia, że tworzenie obrazu w grach 3D jest bardziej efektywne, a przez to sama wydajność jest nawet o 25% wyższa.

Na temat każdej z tych technologii napisano już całkiem sporo, ale warto pokrótce omówić zmiany, jakie zaszły względem poprzedniej generacji. Nowe rdzenie RT wyposażone zostały w dwa nowe silniki: Opacity Micromap (OMM) i Displaced Micro-Mesh (DMM). Silnik OMM umożliwia znacznie szybsze stosowanie ray tracingu na teksturach opisanych parametrem przezroczystości, często wykorzystywanych w przypadku roślinności, cząsteczek czy ogrodzeń. Silnik DMM zapewnia natomiast nawet 10-krotnie szybsze tworzenie struktury BVH (Bounding Volume Hierarchy) przy nawet 20-krotnie mniejszym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową, umożliwiając stosowanie ray tracingu w czasie rzeczywistym w geometrycznie złożonych scenach. W rezultacie wydajność przetwarzania promieni jest jeszcze wyższa, a sam obraz jeszcze bardziej realistyczny.

Natomiast technologia NVIDIA DLSS 3 była możliwa do wprowadzenia dzięki czwartej generacji rdzeni Tensor. To rewolucyjna technika i przełom w grafice oparta na sztucznej inteligencji, pozwalająca znacząco zwiększyć wydajność bez uszczerbku dla jakości wyświetlanego obrazu. DLSS 3 napędzany jest nowymi rdzeniami Tensor i akceleratorem przepływu optycznego w układach graficznych GeForce RTX z serii 40 i wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania klatek w wyższej rozdzielczości z materiału wejściowego o niższej rozdzielczości. Akcelerator przepływu optycznego w ramach DLSS 3 analizuje kolejne 2 klatki w grze i dane ruchu, dzięki czemu pozwala niskim kosztem obliczeniowym tworzyć dodatkowe klatki wysokiej jakości (wliczając w to odbicia, cienie i oświetlenie) zapewniając tym samym większą wydajność.

Lista gier obsługujących DLSS 3 cały czas rośnie i obecnie obejmuje już ponad 30 tytułów, w tym takie hity jak: Atomic Heart, Cyberpunk 2077, Dying Light 2 Stay Human, F1 22, Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man Remastered, Microsoft Flight Simulator, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, The Witcher 3: Wild Hunt czy Warhammer 40,000: Darktide.

Dzięki Lenovo Legion z tych wszystkich rozwiązań można korzystać w notebookach

Lenovo korzystając z możliwości, jakie dają nowe karty graficzne NVIDIA oraz rozwijając możliwości swoich notebooków, zaprezentowało w tym roku w sumie 4 nowe serie modelowe - Legion Pro 7, Legion Pro 7i, Legion Pro 5 oraz Legion Pro 5i. Co ciekawe, w obu przypadkach są to modele wyposażone w matryce o przekątnej 16 cali, a różnią się przede wszystkim możliwościami systemu chłodzenia oraz pojemnością wbudowanej baterii. Bardzo łatwo można również rozróżnić poszczególne modele ze względu na zastosowane w nich procesory, urządzenia z dopiskiem “i” korzystają z procesorów Intel Core 13. generacji, a te bez tej literki z układów AMD Ryzen z serii 7000. Kluczowym elementem notebooków są natomiast karty graficzne i głównie to pod tym względem rozróżniamy modele z serii 7 i 5.

Notebooki Legion Pro 7/7i korzystają z najnowszych osiągnięć Lenovo na polu odprowadzania ciepła. Technologia Coldfront 5.0 sprawia, że notebook jest w stanie odprowadzić nawet 235 W ciepła, co pozwoliło na zastosowanie najwydajniejszych procesorów oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz 4080. W takim przypadku komora parowa systemu chłodzenia połączona z radiatorami pokrywa zarówno CPU jak GPU, a całość połączona jest przy pomocy płynnego metalu, który zapewnia doskonałą przewodność cieplną. Samym działaniem systemu chłodzenia zarządza natomiast układ Lenovo AI Engine+ bazujący na zupełnie nowym układzie LA AI, który gwarantuje najwyższą wydajność w każdych warunkach.

Laptopy Legion Pro 7/7i wyposażone są w matryce o rozdzielczości 2560x1600 pikseli (16:10) z odświeżaniem sięgającym nawet 240 Hz, podświetlaną klawiaturę TrueStrike ze specjalnie wyprofilowanymi klawiszami oraz największą możliwą baterię akceptowaną w trakcie podróży samolotem oferującą aż 99,99 Wh, która dodatkowo wspiera szybkie ładowanie. Dzięki temu nawet podczas grania zapas energii jest wystarczający, aby cieszyć się rozrywką przez kilka godzin. Użytkownicy z pewnością docenią również metalową obudowę, zapewniającą odpowiednią sztywność oraz jakość wykonania całej konstrukcji.

Natomiast notebooki Lenovo z serii Legion Pro 5/5i są tylko nieco mniej “hardkorowe”, co oznacza, że kosztem mniejszej wagi mają nieco mniej wydajny system chłodzenia, choć nadal jest on w stanie odprowadzić nawet 200 W ciepła, co jest rekordem w tym segmencie. W rezultacie w tych notebookach możemy wybrać model z kartą NVIDIA GeForce RTX 4070 w tandemie z mocnym procesorem Intela lub AMD. System Coldfront 5.0 dzięki zastosowaniu sporych radiatorów, wydajnych wentylatorów oraz dużych wylotów powietrza zapewnia odpowiednie temperatury pracy zarówno GPU, jak i CPU. Nad całością czuwa oczywiście nowy układ sztucznej inteligencji Lenovo LA AI, który dynamicznie dobiera podział mocy pomiędzy kartę graficzną oraz procesor, aby w danej chwili zapewnić jak najwyższą wydajność.

W tych modelach również dostaniemy matrycę o przekątnej 16 cali oraz proporcjach 16:10 z odświeżaniem 240 Hz, a także podświetlaną klawiaturę TrueStrike (4 strefy RGB lub białe diody LED dla tradycjonalistów) ze specjalnie wyprofilowanymi klawiszami. Bateria ma natomiast pojemność 80 Wh, ale dzięki Super Rapid Charge Pro można naładować ją od 0 do 80% w 30 minut, a do 100% w około godzinę. Tym samym w zasadzie nie musimy się bać, że zabraknie nam energii w codziennym użytkowaniu, bo nawet jeśli tak się stanie, to jej uzupełnienie nie będzie trwało zbyt długo.

Premium Care w Standardzie

Lenovo Premium Care to usługa premium, którą objęte są wszystkie laptopy Lenovo Legion dostępne w Polsce. W ramach tej usługi klienci otrzymują wsparcie techniczne od wysoko wykwalifikowanych techników poprzez infolinię, czat lub e-mail, priorytetową obsługę części, możliwość naprawy sprzętu z dojazdem do klienta oraz roczną kontrolę stanu technicznego komputera. Oprócz tego, ekspertów Lenovo można zapytać w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 w czasie rzeczywistym o kwestie związane z oprogramowaniem. Usługa jest przeznaczona dla klientów, którzy wraz ze swoimi komputerami chcą być otoczeni najlepszą opieką.

Laptopy Lenovo Legion Pro z układem GeForce RTX 40 to szczyt wydajności

Lenovo od wielu lat kontynuuje współpracę z NVIDIA na polu kart graficznych, dzięki czemu każda kolejna seria notebooków jest w stanie zaoferować jeszcze wyższą wydajność. Połączenie najnowszych układów graficznych z serii GeForce RTX 40 z jeszcze lepszym systemem chłodzenia Coldfront 5.0 sprawia, że wybór notebooka dla graczy jeszcze nigdy nie był taki prosty. Modele Legion Pro z serii 7/7i oraz 5/5i to świetna propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy na wydajność swojego komputera patrzą całościowo, a nie tylko z perspektywy pojedynczych komponentów.