Samsung Galaxy S23 - wszystkie modele bez tajemnic. Który wybrać?

Za nami premiera nowych modeli Samsung Galaxy S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Czym różnią się te modele i który należy wybrać?

Nowe Samsungi Galaxy S23 przejmują stylistykę od zeszłorocznego S22 Ultra i na tylnym panelu widoczne są tylko obiektywy, gdyż pozbawiono plecki typowej wyspy na aparaty. Być może takie rozwiązanie znajdzie wielu sympatyków, ja nie jestem jego fanem i mimo wszystko wolałbym, by za rok wizualnie smartfony zmieniły się. Pozostałe nowości są jednak bardzo na plus, w tym brak zakrzywionego ekranu w S23 Ultra, który przeszkadzał użytkownikom chcącym wykorzystać maksymalnie powierzchnię ekranu. A jak wyglądają specyfikacje S23, S23 Plus oraz S23 Ultra - znajdziecie je w odrębnym wpisie.

My w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach rozprawialiśmy o nowych modelach. Krzysiek Rojek uczestniczył w polskiej pra-premierze i wie o nich już wszystko, dlatego wypytuję go o szczegóły i generalne zmiany oraz nowości. Który z modeli uznaliśmy za najciekawszy? Jak wypadają ceny nowych modeli? O tym oraz o wielu, wielu innych rzeczach na temat nowych Samsungów Galaxy S23 usłyszycie w odcinku poniżej.

Samsung Galaxy S23, S23 Plus i S23 Ultra - który wybrać?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: