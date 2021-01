Nowe One UI zdradza wszystkie (?) nowości zmierzające do Samsung Galaxy S21

Wczoraj Samsung oficjalnie zapraszał już na premierę smartfonów Samsung Galaxy S21, wiemy zatem, że 14. stycznia wszyscy poznamy najnowsze flagowce koreańskiego giganta. Problem polega jednak na tym, że przy falach wycieków z siłą rażenia tsunami — wiemy już na ich temat właściwie wszystko. Od wielu tygodni regularnie napływają do nas wieści dotyczące flagowych modeli. Nie tylko dotyczące specyfikacji Samsung Galaxy S21, ich ceny, ale również oficjalne teasery które rzekomo mają być elementem przyszłotygodniowej konferencji wyciekły do sieci. A jeżeli lubicie sobie psuć niespodzianki — to One UI 3.1 zdradza sporo (wszystko?) na temat nowych funkcji Galaxy S21 Ultra.

Nowe funkcje Galaxy S21: wszystko co musisz o nich wiedzieć

Kontynuuj korzystanie z aplikacji na innym urządzeniu — rodzina Samsunga doczeka się wsparcia dla kontynuowania korzystania z aplikacji na innych urządzeniach tak długo, jak będziemy podłączeni naszym kontem Samsung. Początkowo prawdopodobnie będzie to dotyczyło wyłącznie przeglądarki Samsung Internet oraz autorskich notatek firmy, ale widać tutaj wyraźne wzorowanie się na Continuity Apple’a. A jeżeli weźmiemy pod uwagę bliską współpracę z Microsoftem — myślę, że to jeszcze nie wszystko.

Jeżeli brakowało wam odjechanych teł i innych rozwiązań AR, to S21 będzie miało nowe opcje w temacie do zaoferowania. Jak wyglądają w praktyce można podejrzeć na poniższym materiale:

Najnowszy One UI pozwoli też wybrać „kartę” która będzie dostępna na lewo od ekranu głównego. To może być zarówno propozycja Samsunga, Google, jak i… kompletne wyłączenie tego modułu.

Wsparcie dla rysika S Pen — o tym mówiło się już od dawna, ale teraz mamy już finalne potwierdzenie. Nowe flagowce będą miały pełne wsparcie dla rysika i jego podstawowych funkcji.

Kilka widoków podczas nagrywania filmów miało trafić do smartfonów Samsunga już w tym roku, ale skończyło się na plotkach. „Tryb reżyserski” oferujący podgląd z każdej kamery ma jednak trafić do najnowszych flagowców za sprawą One UI 3.1 — poza użytkownicy mają też dostać więcej opcji podczas samego nagrywania.

Podsumowanie wszystkich tych zapowiedzi i ich podgląd znajdziecie na materiale od Jimmy is Promo: