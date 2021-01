Samsung oficjalnie zaprasza na premierę Galaxy S21. Potwierdzą się też daty premiery urządzeń?

Na temat smartfonów Samsung Galaxy S21 wiemy już naprawdę dużo. Kilka tygodni temu wyciekły nawet (rzekomo) oficjalne teasery, które mamy zobaczyć na konferencji. Regularnie napływają także wieści dotyczące specyfikacji urządzeń, a o tym że najnowsze Samsung Unpacked odbędzie się 14. stycznia 2021 roku plotkowało się nie od dziś. Teraz firma oficjalnie potwierdza tę informację i rozsyła zaproszenie:

Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021.

Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/D6nxws2O4T pic.twitter.com/IVKmxn3Epv

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 3, 2021