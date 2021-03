Samsung Galaxy S20 FE był sukcesem – czy S21 FE będzie równie udany?

Samsung w zeszłym roku przeżywał mały kryzys i zebrał sporo negatywnych opinii o swoich flagowcach, głównie ze względu na połączenie wysokich cen z niezbyt dobrze przyjętym Exynosem 990. Jednak firmie udało się zakończyć rok pozytywnym akcentem w postaci modelu S20 FE. Nie tylko oferował on dobrą wydajność, ekran, aparaty i ładowanie, ale też – miał to wszystko w bardzo rozsądnej cenie, znajdując się na czwartym miejscu na liście najtańszych flagowców 2020 r., co, patrząc na politykę cenową firmy, wcale nie jest takie oczywiste. Dużo mówi się o tym, że Samsung będzie chciał pójść za ciosem i następca – Galaxy S21 Fan Edition – również będzie smartfonem, na którego warto poczekać. Czy to prawda?

Samsung Galaxy S21 FE – wygląd

Informacje o tym, jak może wyglądać kolejny Samsung z rodziny Galaxy dostarczyli specjaliści z niezawodnego LetsGoDigital. Ich artysta, Giuseppe Spinelli, stworzył rendery w oparciu o to, jak wyglądały modele S20, S21 i jak różnił się od nich model S20 FE. Mamy tu więc pastelowe kolory, które widać było w S20 FE i S21 oraz charakterystyczny układ trzech obiektywów na wyspie, która bardziej przypomina tą z S20 niż S21. Z przodu natomiast mamy wycięcie na kamerkę na środku, czyli coś, co jest cechą wspólną ostatnich flagowców Samsunga.