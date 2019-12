Galaxy Note 10 Lite SM-N770F na pierwszych zdjęciach

Niemiecki serwis WinFuture twierdzi, że dotarł do pierwszych oficjalnych zdjęć Samsunga Galaxy Note 10 Lite. To pierwszy tego typu model w ofercie koreańskiego producenta, który ma zapoczątkować nową erę designu, którą podążać będą prawdopodobnie smartfony z serii Galaxy S11 oraz Galaxy Note 11. Najbardziej rzucająca się w oczy zmiana to duża wyspa aparatów na tylnej ściance, która będzie prawdopodobnie obecne na wielu smartfonach w przyszłym roku. Trudno tutaj odmówić inspiracji iPhonem 11 ;-).

W wersji Lite, która powinna być wyraźnie tańsza od obecnie dostępnych modeli Galaxy Note 10/10+ mamy prosty ekran (Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+), przez co wydaje się, że ramki wokół niego są nieco grubsze. Domyślam się jednak, że dla wielu osób będzie to zaleta. Podobny zabieg wykonał OnePlus w modelu 7T w porównaniu do 7T Pro czy nawet sam Samsung w Galaxy S10e. Nie zabraknie też rysika, który ma komunikować się z telefonem przy pomocy technologii Bluetooth w wersji 5.1.

Tak jak w obecnych modelach, przednia kamera umieszczona została na środku (tzw. punch hole), a z tyłu na pokaźnej wyspie znajdziemy 3 obiektywy. Ten główny powinien oferować rozdzielczość 48 MPix, a dwa kolejne to prawdopodobnie szeroki kąt oraz zoom/macro. Obecna jest też doświetlająca dioda LED oraz co nieco zaskakujące, port mini-jack na przewodowe słuchawki. Niewiele wiadomo natomiast na temat reszty specyfikacji. Bardzo prawdopodobne jest, że w środku znajdzie się układ Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB pamięci RAM i minimum 128 GB pamięci na dane.

Telefon powinien trafić do sprzedaży w najbliższym czasie w cenie około 650 euro, co w Polsce powinno przełożyć się na kwotę w okolicach 2800 PLN. W takiej cenie będzie to bardzo ciekawa propozycja.