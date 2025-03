Orange zapłaci 12 rat za Twojego smartfona. Kusząca oferta na abonament

Wiosenna oferta Orange dotyczy światłowodów i internetu mobilnego z telewizją oraz dostępem do Netfliksa. W zależności od wybranej opcji prędkości można tu liczyć na darmowy abonament przez pół roku lub cały rok.

Reklama

My skupimy się na tytułowej ofercie abonamentu komórkowego ze smartfonem, za którego nie będziecie musieli płacić 12 rat.

Promocja ta dotyczy planu L - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości przez cały rok.

Abonament ten kosztuje 95 zł miesięcznie, ale w ramach promocji dostaniecie go przez 2 miesiące za darmo. Tak więc średni koszt wyjdzie tutaj 87,08 zł miesięcznie - nieznacznie drożej niż nielimitowana subskrypcja w Orange Flex (80 zł miesięcznie).

Przechodząc już do smartfonów, w promocji z 12 ratami za 0 zł możecie nabyć jedno z tych urządzeń:

Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB,

Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256GB,

motorola moto g55 5G special edition 12/256 GB.

W mojej ocenie, najlepszy z tej listy jest Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB, zapewniający najlepszy stosunek ceny do jakości oraz, co nie jest bez znaczenia: aż 6-letnią aktualizację Androida do najnowszej wersji.

W sklepie Samsunga można go teraz kupić w promocji 150 zł taniej przy wyborze wersji 256GB/8GB, w cenie 2 049,00 zł, co rozkładając na 24 raty dałoby nam koszt 85,38 zł miesięcznie. Za ile kupimy go w promocji Orange?

Z uwzględnieniem 12 rat za 0 zł, miesięczny koszt za samego smartfona zamknie się nam tu w kwocie 61 zł, a łączny koszt to 1 464,00 zł, a więc 585 zł różnicy do ceny sklepowej.

Reklama

Znowu uśredniając - oszczędność tym razem, daje nam to kwotę 24,40 zł miesięcznie, odejmijmy ją od kosztu samego abonamentu, wychodzi 62,68 zł miesięcznie. W tej cenie nie dostaniecie teraz żadnej oferty komórkowej z taką zawartością.

Przejście z oferty na kartę w Orange na abonament

Znacząca różnica robi się jednak, gdy zdecydujecie się teraz na przejście z oferty na kartę w Orange do tego abonamentu. Zwłaszcza z uwagi na to, że tu promocje się łączą.

Reklama

I tak, za samo przejście z oferty na kartę na abonament L z tym samym smartfonem, dostaniecie na całą umowę rabat 35 zł, co daje nam kwotę 60 zł miesięcznie. Do tego dochodzą 2 miesiące za 0 zł, a więc średnio 55 zł miesięcznie.

Smartfona mamy w tej samej cenie - 1 464,00 zł, czyli taka sama różnica do ceny rynkowej 585 zł, możemy więc odjąć również te 24,40 zł oszczędności, co daje nam kwotę za sam abonament komórkowy - 30,60 zł miesięcznie.

To mniej niż najtańszy pakiet w ofercie na kartę Orange, gdzie za 31 zł miesięcznie, dostajemy limit transferu danych na poziomie tylko 30 GB. Nic, tylko się teraz przenieść z oferty na kartę, przynajmniej na te dwa lata umowy.

Źródło: Orange.