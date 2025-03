Jak nie płacić przez rok za telefon? Zapłać raz i z głowy!

Chyba nikt nie lubi opłacać co miesiąc rachunków, nie tylko ze względu na to, że to raczej przykry obowiązek, o którym wolelibyśmy zapomnieć, ale i z uwagi na to, że tak się właśnie czasem dzieje. W przypadku rachunków za telefon, można to rozwiązać jednorazową płatnością za rok z góry.

Płatność roczna, to nie tylko zaleta w postaci braku konieczności pamiętania o co miesięcznym opłacaniu rachunku czy doładowywaniu konta na kartę, ale i również odczuwalna oszczędność w porównaniu z płatnościami miesięcznymi.

Znalazłem pięć takich ofert komórkowych u naszych operatorów, które umożliwiają uregulowanie jednorazowej płatności, która w przeliczeniu na miesięczny koszt wychodzi taniej.

Subskrypcja roczna w Fonia Mobile

Zaczynamy alfabetycznie od Fonia Mobile, gdzie dostępne są trzy roczne pakiety,- wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS, w cenie:

150 zł rocznie, czyli zaledwie 12,50 zł miesięcznie (co miesiąc limit 31 GB transferu danych - 5,78 GB w roamingu UE),

400 zł rocznie, czyli 33,33 zł miesięcznie (co miesiąc limit 100 GB transferu danych - 11,55 GB w roamingu UE),

690 zł rocznie, czyli 57,50 zł miesięcznie (co miesiąc limit aż 500 GB transferu danych - 19,93 GB w roamingu UE).

Pakiet roczny na kartę w Lyca Mobile

W ofercie na kartę Lyca Mobile, również mamy trzy roczne pakiety. Co prawda z mniejszą paczką danych, ale za to są dużo tańsze i odpowiednie dla osób z mniejszym zapotrzebowaniem na transfer danych w smartfonie. Warto tu też pamiętać, że nie skorzystamy tu z nielimitowanych wiadomości MMS, dostępne są tylko nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS. Ceny?

163,20 zł rocznie, czyli 13,60 zł miesięcznie (co miesiąc limit 35 GB transferu danych - 5,85 GB w roamingu UE),

204,00 zł rocznie, czyli 17,00 zł miesięcznie (co miesiąc limit 50 GB transferu danych - 7,30 GB w roamingu UE),

300 zł rocznie, czyli 25,00 zł miesięcznie (co miesiąc limit 70 GB transferu danych - 10,20 GB w roamingu UE).

Subskrypcja roczna w Orange Flex

W subskrypcji Orange Flex skorzystacie z jednego pakietu rocznego, który zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 75 GB transferu danych co miesiąc (9,87 GB w roamingu UE).

Przy płatności rocznej, zapłacicie za ten pakiet 350 zł, co daje nam miesięczny koszt na poziomie 29,17 zł.

Z dodatkowych korzyści można tu wymienić opcję sejfu, w którym przez pół roku możecie przechowywać niewykorzystany w danym miesiącu transfer danych i sięgać po niego w razie potrzeby oraz dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem do na przykład smartwatcha. Można tu też aktywować internet mobilny bez limitu danych i prędkości na tydzień za 15 zł lub na miesiąc za 45 zł.

Pakiet roczny na kartę w Orange Free

Na koniec została oferta na kartę w Orange, gdzie mamy dwie opcje. Dla obecnych klientów i nowych klientów przenoszących swój numer, roczny pakiet kosztuje 365 zł (1 zł za dzień) i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS co miesiąc oraz 2 TB transferu danych (wymagane włączenie pakietu w aplikacji Mój Orange, bez tego jest tylko 1 TB) do wykorzystania przez rok (102,95 GB w roamingu UE).

Uśredniając ten koszt na miesiąc, będzie to 30,42 zł, a w przypadku transferu danych - 166,66 GB miesięcznie (8,58 GB w roamingu UE). Fakt, że od razu dostajemy paczkę danych na rok, a nie co miesiąc nową, pozwala ją wykorzystywać według uznania i aktualnego zapotrzebowania.

Po prawej stronie zrzutu ekranu mamy drugą opcję dla osób, które potrzebują nowego numeru telefonu. Mogą go zamówić tylko online wraz ze starterem z włączonym takim samym rocznym pakietem, ale w cenie 299,00 zł, co daje miesięczny koszt 24,92 zł.

