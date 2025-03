Dwie promocje na światłowody. Z jednej grzech nie skorzystać

Konkurencja na rynku to rzecz piękna dla klientów. Najpierw Play, Teraz T-Mobile udostępnili promocję na dostęp do światłowodów - jedna lepsza od drugiej, ale to też zależy. Sprawdźmy je obydwie.

Tanie światłowody dla klientów Play

Jeśli macie abonament komórkowy za minimum 25 zł miesięcznie, możecie teraz wykupić dostęp do światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s za jedyne 25 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc za 0 zł).

Reklama

Dwie wyższe prędkości, również są w atrakcyjnych cenach, porównując ze standardowymi cenami w Play i u innych operatorów. Za prędkość do 600 Mb/s zapłacicie 35 zł miesięcznie, a do 1 Gb/s - 55 zł miesięcznie. Prędkość do 8 Gb/s dostępna jest na ograniczonym obszarze, no i już jest dużo droższa.

Tanie światłowody dla nowych klientów Play

Jeśli nie jesteście obecnie klientami Play, podobnie warto tu rozważyć trzy prędkości - do 300 Mb/s za 45 zł miesięcznie, do 600 Mb/s za 55 zł miesięcznie i do 1 Gb/s za 75 zł miesięcznie.

To są ceny dużo poniżej standardowych abonamentów za dostęp do światłowodów z tymi prędkościami na rynku. Warto tu też pamiętać, że wliczoną w koszty mamy tu już dzierżawę routera i kilkadziesiąt kanałów telewizyjnych w ramach PlayNOW.

Tanie światłowody dla nowych klientów T-Mobile

W T-Mobile jest na odwrót, to nowi klienci mają lepszą ofertę w nowej ofercie. I tak:

za prędkość do 300 Mb/s, wysokość abonamentu w pierwszym roku wynosi 20 zł miesięcznie, a w drugim 45 zł miesięcznie - średnio 32,50 zł,

za prędkość do 600 Mb/s, wysokość abonamentu w pierwszym roku wynosi 30 zł miesięcznie, a w drugim 55 zł miesięcznie - średnio 42,50 zł,

za prędkość do 900 Mb/s, wysokość abonamentu w pierwszym roku wynosi 50 zł miesięcznie, a w drugim 75 zł miesięcznie - średnio 62,50 zł.

Tanie światłowody dla klientów T-Mobile

Natomiast obecni klienci T-Mobile, od razu płacą cenę z drugiego roku, a więc za prędkość do 300 Mb/s 45 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 55 zł miesięcznie, a za prędkość do 900 Mb/s - 75 zł miesięcznie.

Tanie światłowody z abonamentem komórkowym

T-Mobile

Jeszcze lepiej to wygląda, jak razem z wykupieniem światłowodów zdecydujecie się na przeniesienie swojego numeru komórkowego. Zerknijmy tylko na najtańszy limit prędkości światłowodów.

Za światłowody 300 Mb/s - przez pierwszy rok za 0 zł, drugi rok za 25 zł, a za abonament komórkowy z nielimitowanym w dane internetem mobilnym z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s - 50 zł miesięcznie. Daje nam to przez pierwszy rok 50 zł za obie usługi, a w drugim 75 zł, czyli średnio 62,50 zł miesięcznie - 31,25 zł za światłowody i 31,25 zł za abonament komórkowy.

Reklama

Z kolei, te same światłowody z abonamentem komórkowym bez limitu danych i prędkości to koszt 70 zł przez pierwszy rok i 95 zł przez drugi, średnio 82,50 zł, czyli po 41,25 zł miesięcznie za każdą z tych usług.

Play

W przypadku pełnego no limit wygrywa tu nieznacznie, ale jednak Play. Wykupując najpierw abonament komórkowy za 55 zł, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z internetem bez limitu danych i prędkości, możemy później (już jako klient Play) dokupić światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s za 25 zł miesięcznie.

Reklama

Łącznie będzie to więc 80 zł przez całą umowę, czyli po 40 zł za usługę.

Stock Image from Depositphotos.