Play z bombową ofertą bez limitu na wszystko. Cena petarda

Abonamenty komórkowe z pełnym no limit na wszystko (również internet mobilny bez limitu danych i prędkości), kosztują dziś już blisko 100 zł miesięczne. Play zdecydował się teraz na obniżenie tego kosztu do zaledwie 55 zł, i to na całą umowę.

Jak duża jest to obniżka niech świadczy fakt, iż to taniej niż standardowy koszt abonamentu komórkowego w Orange, Play, Plus i T-Mobile, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS i z limitem transferu danych na poziomie 50 GB w miesiącu.

Bez limitu na wszystko w Play za 55 zł miesięcznie

W promocji Play, pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości przy korzystaniu z internetu mobilnego w smartfonie, kosztuje teraz zaledwie 55 zł miesięcznie. Niezależnie od tego czy kupujemy nowy numer, czy przenosimy go od naszego obecnego operatora.

Wspomnę jeszcze, iż w standardowej ofercie Play, Oferta L kosztuje aż 95 zł miesięcznie i brak limitu danych i prędkości obowiązuje tylko przez pierwszy rok umowy, później jest to limit 300 GB w miesiącu. Jeśli chcielibyśmy mieć brak limitów przez całą umowę, musielibyśmy wykupić pakiet HOMEBOX za 110 zł miesięcznie, tak więc w tej promocji mamy go w zasadzie o połowę taniej.

Do kiedy można skorzystać z tej promocji? Kończy się ona za 4 dni, warto więc się pospieszyć, ewentualnie pozostać w tym wpisie i zerknąć na inne opcje na rynku, które dla Was znalazłem przy tej okazji, w zasięgu innych operatorów - Orange, Plus i T-Mobile.

Bez limitu na wszystko w Orange Flex za 80 zł

W zasięgu Orange, możemy skorzystać z subskrypcji Orange Flex za 80 zł miesięcznie. Jest drożej, ale to opcja hybrydowa.

Mamy tu aż 4 karty SIM/eSIM z tym samym numerem - do smartfona, smartwatcha, tabletu i routera Wifi. Można więc skorzystać tu z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z internetu bez limitu transferu danych i prędkości na urządzeniach mobilnych i na komputerze w domu. Tak naprawdę są to więc dwie usługi, po 40 zł każda.

„Bez limitu” na wszystko w Plus na kartę za 35 zł

Na skorzystanie z tej promocji macie jeszcze mniej czasu niż w przypadku Play. Dostępna jest ona do jutra, a jak z niej skorzystać możecie przeczytać w osobnym wpisie - 100 TERABAJTÓW za 35 złotych.

W dużym skrócie, jest to oferta na kartę z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem aż 100 TB transferu danych w miesiącu. Można powiedzieć, że bez limitu, ale jednak z limitem - stąd nawias w śródtytule.

Bez limitu na wszystko w T-Mobile za 45 zł

Tę ofertę już Wam również opisywałem pod koniec grudnia zeszłego roku. Nadal obowiązuje przy przeniesieniu numeru od innego operatora i dostępna jest pod tym linkiem.

Mamy tu dwa abonamenty, jeden bez limitu na wszystko (rozmowy, wiadomości SMS/MMS i internet mobilny bez limitu danych i prędkości) za 45 zł miesięcznie przez całą umowę. Drugi abonament z kolei za 35 zł miesięcznie dla osób, którym nie straszne będzie ograniczenie prędkości transferu danych do 30 Mb/s.