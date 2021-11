Plus też umie w promocje. Galaxy A52s 5G + słuchawki Buds 2 taniej niż w sklepie

Plus to jedyny operator, który nie uzależnia ceny sprzedawanego sprzętu od wybranego abonamentu. To z jednej strony zaleta, bo jego koszty nie są „zaszywane” w kosztach abonamentu, a z drugiej strony cieżko o atrakcyjne promocje - zwykle są to rynkowe ceny.

Jednak w jednej z aktualnych promocji z okazji Black Week znalazłem na stronach Plusa zestaw, który naprawdę się opłaca i to prawdziwa okazja, dla kogoś kto szuka teraz dla siebie dobrego smartfona w zestawie ze słuchawkami.

Na początek dwie ważne kwestie. Pierwsza to nasza zasada, według której oceniamy atrakcyjność oferty, a więc różnica pomiędzy dwuletnim kosztem abonamentu a najtańszą ofertą bez zobowiązania musi być mniejsza niż wysokość zniżki (w porównaniu z cenami rynkowymi) za sprzęt w abonamencie.

Druga kwestia - to ceny rynkowe, te sprawdzimy przy pomocy serwisu FakeFriday - polecam go do oceny atrakcyjności wybranej oferty przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu w sieci w obecnym czasie.

A więc zaczynamy od Samsunga Galaxy A52s - jego cena w sierpniu zaczynała się od 1 999,00 zł i później naturalnie malała bez sztucznego zawyżania bezpośrednio przed listopadem, aż do obecnych 1 699,00 zł i tę cenę bierzemy jako bazową do naszego porównania.

Nieco inaczej rzecz się miała ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2, te od samego początku wyceniane były na 649,00 zł i do dziś nie zmieniły swojej ceny w popularnych elektromarketach.

Galaxy A52s 5G + słuchawki Buds 2 w abonamencie Plus

Zestaw ten w abonamencie Plusa za 55 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 30 GB transferu danych oraz 120 minut na połączenia międzynarodowe z Polski do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu), kosztuje na start 2 zł i później w 24 ratach po 79,00 zł.

Łącznie za cały zestaw smartfon+słuchawki zapłacimy więc 1 898,00 zł, czyli niemal dokładnie 200 zł więcej niż za samego smartfona w sklepie. To oznacza, że słuchawki o wartości prawie 650 zł bedą nas kosztowały właśnie te tylko 200 zł.

Promocja w Plusie Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A52s 5G + słuchawki Buds 2 2,00 zł 79,00 zł 24 1 898,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Razem 3 218,00 zł Sklep Samsung Galaxy A52s 5G 0,00 zł 56,63 zł 30 1 698,90 zł Słuchawki Buds 2 0,00 zł 21,63 zł 30 648,90 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 3 307,80 zł Różnica 89,80 zł

Spełniona tu też zostaje zasada różnicy w kosztach abonamentu i najtańszej oferty na kartę z dostępem do 5G za 40 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 35 GB transferu danych), która wynosi 360 zł przez 2 lata, a sama zniżka za zestaw - 449,80 zł.

Tak więc doliczając do tego koszty usług, w porównaniu z kupnem tego zestawu w sklepie (w tabelce dałem 30 rat 0%, bo taka opcja dostępna jest na ten sprzęt w Media Expert i EURO RTV AGD) oraz ofertą na kartę, zaoszczędzimy w opcji abonamentowej prawie 100 zł plus 100 zł w promocji świątecznej Plusa dla nowych abonentów do odebrania w gotówce z bankomatu Euronetu po podpisaniu umowy (szczegóły).