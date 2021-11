Plus rozdaje 100 zł na święta. Jak można je wykorzystać?

Plus dość wcześnie rozpoczyna okres prezentów świątecznych. Na początek obdarowani zostaną klienci Plusa na kartę i submarki Plush.

100 zł dla klientów Plus na kartę

Wszyscy nowi klienci oferty Plus na kartę, którzy zakupią starter i aktywują go w dniach od 3 listopada do 31 stycznia otrzymają w prezencie pakiet o wartości 100 zł, podzielony na dwie części. Pierwsza uaktywnia pakiet o wartości 50 zł - wystarczy tu wysłać bezpłatnego SMS-a o treści „100zł” pod numer 80600.

Drugi pakiet o wartości 50 zł uaktywni się po 30 dniach, a więc łącznie daje nam to 100 zł do wykorzystania przez pierwsze dwa miesiące korzystania z usług w ofercie na kartę.

Jako, że jest to pakiet kwotowy dopytaliśmy Plusa czy można w jego ramach aktywować jeden z nielimitowanych pakietów za 35 zł czy 30 zł. Okazało się, że nie jest to możliwe, przyznane 100 zł można wykorzystać tylko i wyłącznie na rozmowy, wiadomości SMS/MMS oraz transmisję danych zgodnie z cennikiem, a więc:

Opłata za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych – 0,35 zł

Opłata za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci komórkowych – 0,20 zł

Opłata za wysłanie krajowej wiadomości MMS do sieci komórkowych – 0,40 zł

Transmisja danych (100 KB) – 0,12 zł

100 GB dla klientów na abonament i w ofercie na kartę Plush

Również nowi klienci oferty na abonament lub przedłużający umowę oraz nowi klienci oferty na kartę w Plush, mogą teraz skorzystać z darmowego pakietu 100 GB.

Pakiet przyznawany jest klientom abonamentu ze zobowiązaniem na 24 miesiące za 25 zł, 30 zł oraz 50 zł miesięcznie. Co ważne, te 100 GB obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i uaktywnia się dopiero po wykorzystaniu transferu z pakietu podstawowego. Przyda się więc w miesiącach, gdy potrzebujemy go więcej.

W przypadku oferty na kartę, 100 GB otrzymamy po wysłaniu bezpłatnego SMS-a na numer 80600 o treści „100GB”. Pakiet ten będzie ważny przez 30 dni.

