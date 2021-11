Najlepsza oferta komórkowa u operatorów kablowych. TOP 5 przy przenoszeniu numerów

Pod uwagę wziąłem tych operatorów, którzy mają bilans przy przenoszeniu numerów większy niż tysiąc kart SIM, bo to już znaczący wynik, jeśli chodzi o operatorów wirtualnych.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w III kwartale 2021 roku/TOP 5 operatorów kablowych Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Multimedia Polska S.A. 547 1538 991 Vectra S.A. 392 3603 3211 Netia S.A 1246 4241 2995 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 880 2390 1510 UPC Polska 216 7567 7351

Wyjątkiem jest tu Multimedia Polska z bilansem 991 numerów, ale operator ten świadczy już swoje usługi jako Vectra, ma taką samą ofertę, więc ich wynik możemy zsumować.

Tak czy tak, najlepszy bilans ma tutaj UPC ponad 7,3 tys. numerów na plusie, drugie miejsce ma Vectra/Multimedia Polska - 4,2 tys. numerów, podium zamyka Netia - 3 tys. numerów, a na ostatnim miejscu Canal+, dawniej nc+ mobile.

Wszyscy operatorzy z wyjątkiem Netii, należącej do Plusa korzystają z zasięgu nadajników Play. Jeśli chodzi o różnice w ofertach dla klientów tych operatorów i dla klientów z „zewnątrz”, w zawartości są takie same, jedynie obecni klienci mogą liczyć na darmowy abonament od miesiąca do trzech miesięcy. Skupimy się więc w tym zestawieniu jedynie na zawartości udostępnianych pakietów w ofercie komórkowej.

W podsumowaniu zestawienia wybierzemy najlepszą ofertę pod względem ceny i z osobna pod względem zawartości.

Oferta komórkowa UPC

UPC Smart Super 5G VIP 5G Nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe tak tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak Transfer danych 10 GB 25 GB 50 GB Dostęp do 5G nie tak tak Abonament 19,99 zł 24,99 zł 59,99 zł

UPC ma w swoje ofercie trzy plany, w tym dwa z dostępem do 5G. Najtańszy abonament kosztuje 19,99 zł miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych, za 5 zł więcej dochodzi 25 GB, a najdroższa opcja za 59,99 zł zawiera już dwa razy więcej - 50 GB.

Oferta komórkowa Multimedia/Vectra

Vectra podobnie ma trzy plany, ale już dużo bardziej atrakcyjne w zawartości i cenie niż UPC, jednak jeszcze bez dostępu do 5G. Nad wyraz dobrze wygląda najdroższy plan za 39,99 zł z transferem danych na poziomie 60 GB w miesiącu.

Vectra/Multimedia Polska Bezlimit 10 GB Bezlimit 30 GB Bezlimit 60 GB Nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe tak tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak Transfer danych 10 GB 30 GB 60 GB Dostęp do 5G nie nie nie Abonament 19,99 zł 29,99 zł 39,99 zł

Oferta komórkowa Netia

Na tle innych operatorów, najdroższa jest oferta Netii, gdzie najtańszy pakiet zawiera zaledwie 2 GB transferu danych i kosztuje 30 zł. Z kolei najdroższy, już z dostępem do 5G aż 75 zł miesięcznie.

Netia Netia Standard Netia Premium Super 5G VIP 5G Nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak tak Transfer danych 2 GB 12 GB 30 GB 72 GB Dostęp do 5G nie nie tak tak Abonament 30,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 75,00 zł

Oferta komórkowa Canal+

Na koniec zostawiłem w mojej ocenie najuboższą ofertę komórkową Canal+, w której znajdziemy dwa plany z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, bez MMS-ów i z transferem danych 7 GB i 20 GB. Jest jeszcze trzeci plan, ale z płatnym transferem danych, dlatego go pominąłem w tym zestawieniu.

Canal+ Canal+ Canal+ Nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS nie nie Transfer danych 7 GB 20 GB Dostęp do 5G nie nie Abonament 19,99 zł 39,99 zł

Najtańsza oferta komórkowa

Najtańsza oferta komórkowa Smart Bezlimit 10 GB Canal+ Netia Standard Nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak nie tak Transfer danych 10 GB 10 GB 7 GB 2 GB Dostęp do 5G nie nie nie nie Abonament 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 30,00 zł

Biorąc pod uwagę tylko cenę, najlepiej wyglądają tu oferty UPC i Vectry z pakietem za 19,99 zł z pełnym no limitem na rozmowy i wiadomości i 10 GB transferu danych.

Najlepsza oferta komórkowa

Najlepsza oferta komórkowa Bezlimit 60 GB VIP 5G Super 5G Canal+ Nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak nie Transfer danych 60 GB 50 GB 30 GB 20 GB Dostęp do 5G nie tak tak nie Abonament 39,99 zł 59,99 zł 60,00 zł 39,99 zł

Natomiast pod względem zawartości bezsprzecznie najlepsza jest oferta Vectry za 39,99 zł z aż 60 GB transferu danych, która to wygląda najbardziej atrakcyjnie w tym zestawieniu, ale i w porównaniu nawet z ofertami bez zobowiązania u pozostałych operatorów wirtualnych jak i z ofertami na kartę u naszych operatorów infrastrukturalnych.