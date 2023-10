Nie wszystko stracone. Europejskie Samsungi mogą nie odstawać tak bardzo

Fakt, że Samsung wraca do swojego starego układu, czyli Snapdragon w Stanach i Exynos w reszcie świata mocno zirytował tych, którzy wiedzą o dotychczasowych problemach własnej marki SoC od koreańskiego producenta. O tym, czym będzie się różnić Galaxy S23 FE w Polsce i za oceanem już wiemy, ponieważ będzie on korzystał z takiego samego rozwiązania jak Galaxy S22.

Jednak premiera nowych urządzeń z linii S24 wciąż pozostaje zagadką. Czego możemy się spodziewać, szczególnie, jeżeli chodzi o telefony w Europie?

Exynos 2400 złapany w benchmarku. Nie jest źle

Basemark's Powerboard 4.0 to narzędzie do mierzenia wydajności SoC pod kątem graficznym. Jest ono wykorzystywane zarówno przez użytkowników, jak i przez producentów. Dlatego też czasem jest ono źródłem wycieków odnośnie najnowszych procesorów i nie inaczej jest w przypadku Exynosa 2400. W teście Exynos ten zdobył 1656 punktów, co oznacza, że zbliżył się on mocą do Snapdragona 8 gen 2, który miał 1787 punktów i przebił poprzednika, czyli Exynosa 2200 o około 30 proc. (1265 pkt. dla Exynosa 2200).

Oczywiście, pamiętamy, że porównujemy tutaj przyszłą generację procesorów do obecnej, co oznacza, że kiedy Snapdragon 8 gen 3 wyjdzie na rynek, prawdopodobnie dalej będzie mocniejszy niż jego rywal od Samsunga. Drugą kwestią jest to, że benchmark ten nic nie mówi o innych parametrach, jak moc samego CPU, jego temperatury czy zapotrzebowanie na baterię. Natomiast, warto tu wskazać kilka rzeczy. Po pierwsze, generacyjny przeskok na poziomie 30 proc. jest bardzo duży i może wskazywać na dużą poprawę, jeżeli chodzi o ogólną moc procesora. Po drugie - w kwestii GPU Apple pokazało, że współczesne procesory i tak mogą już "udźwignąć" pełne konsolowe tytuły, więc poziom, który proponuje Exynos będzie z pewnością wystarczający dla każdego.

Myślę, więc, że o ile różnice w działaniu będą, to nie warto od razu skreślać nowych Samsungów na starcie.

