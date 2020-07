Co się dzieje z Samsung DeX? Miał umierać, a staje się… bezprzewodowy?

Firma nie ustaje jednak w rozwijaniu swojego produktu i być może zmiana, która przyjdzie zapewne wraz z Galaxy Note 20 wprowadzi DeX na prawdziwe salony.

Samsung DeX idzie w łączność bezprzewodową

O tym, że Samsung „pracuje” nad bezprzewodowym DeX’em słyszeliśmy już dwa lata temu, jednakże od tamtego czasu w temacie zapadła grobowa cisza. Aż do dziś, kiedy to jeden z redaktorów XDA Developers przez przypadek odkrył w aplikacji Samsung Tips wpis poświęcony właśnie DeX’owi. Pozycja na pewno pojawiła się tam w wyniku błędu (zapewne została udostępniona wcześniej niż zakładano). Można to wnioskować po tym, że tytuł funkcji to zdecydowanie wersja kodowa i brzmi on: „DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS”. Dream jest zakodowana nazwa dla Galaxy S10, co może oznaczać, że bezprzewodowy DeX będzie udostępniany nie tylko dla bieżącej generacji telefonów Galaxy S.

W tej wersji DeX smartfon łączyłby się z dostępnym telewizorem, prawdopodobnie w taki sam sposób, jak obecnie działa udostępnianie obrazu z telefonu dla SMART TV. Więcej niestety nie wiemy, ale samo to, że Samsung pracuje już nad takimi detalami jak instrukcje dla użytkowników daje wyraźny sygnał, że projekt jest na ukończeniu i niedługo możemy spodziewać się jego oficjalnej premiery.

Samsung DeX jednak nie umiera, tak jak niektórzy prognozowali

Pod koniec 2019 r. świat obiegła wiadomość, że Samsung wraz z Androidem 10 kończy wsparcie dla projektu „Linux on DeX”. Wąski i tak klub użytkowników DeX’a skurczył się wtedy jeszcze bardziej, ponieważ możliwość odpalenia pełnego, desktopowego systemu operacyjnego (w tym wypadku Ubuntu) z telefonu była dla niektórych jedynym powodem korzystania z tej funkcji od Samsunga. Część osób sugerowała wprost, że jest to pierwszy krok do wygaszania DeX’a i znak tego, że program nie radzi sobie zbyt dobrze na rynku. I o ile to drugie stwierdzenie może być prawdziwe, o tyle plotki o jego śmierci były jak widać mocno przesadzone.